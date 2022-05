Alberigo Simioli è il nuovo direttore dell'Area Marina Protetta a Massa Lubrense Il tecnico entra in servizio il primo giugno per rilancia l'AMP. Conferenza stampa di presentazione

L'Area Marina Protetta di Punta Campanella ha il nuovo direttore. Si tratta di Albergio Simioli, 56enne di Massa Lubrense, laureato in scienze nautiche e specializzato in oceanografia, che ha firmato il contratto con l'Ente e dal primo giugno assume la guida dell'AMP.

Sulle spalle una ventennale esperienza a livello nazionale e internazionale nella gestione dei fondi comunitari su pesca, acquacoltura e ambiente marino, Simioli in passato è già stato Direttore dell'Amp Punta Campanella, dal 1999 al 2002.

Ora col ritorno alla guida del Parco Marino delle costiere sorrentina e amalfitana porta con sè un bagaglio rilevante di esperienza, conoscenza del territorio e anche delle problematiche da affrontare.

"Il mio obiettivo principale sarà rendere l'Area Marina Protetta un patrimonio di tutti, a cominciare dai cittadini del territorio. Apertura, trasparenza e confronto le mie parole d'ordine" è stato il primo commento del neo direttore Simioli che mercoledì mattina terrà una conferenza stampa di presentazione.

"Sono soddisfatto di questa nomina. Finalmente potremo contare su una figura fondamentale per il funzionamento dell'Ente" ha dichiarato Lucio Cacace Presidente dell'Amp Punta Campanella.