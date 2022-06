All'Hilton Sorrento Palace il meeting della medicina veterinaria post-pandemia L'importante convention della sanità pubblica animale si svolge a Sorrento venerdì 10 giugno

Venerdì 10 Giugno all'Hilton Sorrento Palace si svolge il Meeting "La medicina veterinaria e la sanità pubblica nel post pandemia" organizzato dall'Ordine dei Medici Veterinari di Napoli, dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e dall'AIVI della Campania in collaborazione con l'Associazione Tertium Millennium e il patrocinio di Fnovi.

Si tratta del primo, importante appuntamento della medicina veterinaria napoletana e campana dopo i due anni di lockdown e si svolge nella suggestiva cornice dell'Hilton Sorrento Palace con inizio dei lavori alle 8.30 e la conclusione prevista alle 18.30 alternandosi i massimi esperti nazionali e internazionali nelle relazioni e tavola rotonda conclusiva in cui si articola il convegno.

"Le nuove prospettive della sanità pubblica" è il tema in discussione nella prima parte della giornata con gli interventi di Alfonso Giannoni, Direttore UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale ASL Caserta, su: "L’impatto delle recenti normative sull’attività del Medico Veterinario di Sanità Pubblica" moderatori Domenico Mollica, Delegato A.I.V.I. Regione Campania e Yolande Thérèse Rose Proroga, Dirigente Veterinario U.O.S. Microbiologia e Biotecnologie applicate agli Alimenti.

A seguire Pierdavide Lecchini, Direttore Generale della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari al Ministero della Salute, su "Le prospettive del Medico Veterinario nei controlli ufficiali".

Umberto Agrimi, Direttore del Dipartimento Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria ISS, su "L’importanza dell’ambiente nelle nuove sfide della Medicina Veterinaria".

Antonia Ricci, Direttore Generale IZS delle Venezie, su "Ruoli degli IIZZSS nelle emergenze pandemiche e nelle zoonosi emergenti".

A conclusione dei lavori la tavola rotonda "La Sanità Pubblica post Covid. E ora?" con gli interventi di:

Giuseppe Campanile, Professore di Zootecnia Speciale e Membro del CdA UNINA; Aldo Grasselli, Segretario Nazionale Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica; Pierdavide Lecchini, Direttore Generale della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari al Ministero della Salute; Giuseppe Gambale, Direttore Sanitario ASL RM2 già Coordinatore Tavolo Salute Animale Ministero della Salute; Gennaro Sosto, Direttore Generale Asl Napoli 3 Sud; Antonio Limone, Coordinatore Rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali Italiani.

Le conclusioni sono affidate a Enrico Coscioni, Presidente del CdA AGENAS e consigliere del Presidente della Giunta Regionale per i temi attinenti alla Sanità.