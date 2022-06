Sanità Ospedaliera in Penisola Sorrentina, incontro col sottosegretario Sileri Giovedì 16 giugno in Cattedrale a Sorrento l'incontro con Pierpaolo Sileri per discutere di sanità

Si riaccendono i riflettori sulla sanità ospedaliera nella Penisola Sorrentina e ancora una volta a mobilitarsi è il Coordinamento delle Associazioni culturali, ecclesiali, di categoria e di volontariato, delle Unità pastorali e Servizio della Pastorale della Salute della Diocesi di Sorrento Castellammare di Stabia che hanno organizzato un incontro pubblico con Pierpaolo Sileri, sottosegretario al Ministero della Salute che si terrà nella cattedrale di Sorrento il 16 giugno alle ore 18.

Dopo una serie di incontri e confronti coi vertici sanitari locali e coi rappresentanti delle Istituzioni comunali e regionali - spiega con una nota il Coordinamento delle associazioni - si accoglie con favore la disponibilità del Sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri a confrontarsi sulle tematiche della Sanità pubblica con uno sguardo particolare alla situazione della Penisola sorrentina dopo una prima interlocuzione tra lo stesso Sottosegretario e un rappresentante del Coordinamento tenutasi presso il Ministero lo scorso mese di novembre.

Sin dalla sua costituzione il Coordinamento ha chiarito che "non intende invadere campi, ma generare processi, non suggerire soluzioni ma spingere a contromisure efficaci e tempestive, non accendere dialettiche polemiche ma continuare a tenere accesi i riflettori dell’opinione pubblica sulle tematiche della sanità".

Il quadro sullo stato di “salute” della sanità pubblica in costiera sorrentina - sottolinea il Comitato - continua a non essere rassicurante, con prospettive – inaccettabili – di ulteriori tagli e delocalizzazioni, e con criticità mai completamente superate. Come la mancanza di medici anestesisti che a più riprese, ha messo in ginocchio il reparto di Rianimazione dell’Ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Sorrento, o come la chiusura del Pronto soccorso del presidio ospedaliero “De Luca e Rossano” di Vico Equense.

L’auspicio è quello di potersi confrontare anche sui nascenti ospedali di comunità e sulla rete di medicina del territorio che grazie alle risorse del PNRR dovrebbe strutturarsi e se si terrà conto, nella assegnazione delle risorse, della peculiarità territoriale e sociosanitaria della penisola sorrentina.

L’incontro col Sottosegretario Sileri sarà moderato da Fabrizio d'Esposito, giornalista de “Il Fatto Quotidiano”, e vedrà la partecipazione di Mons. Francesco Alfano, Arcivescovo della Diocesi di Sorrento Castellammare di Stabia e incaricato della Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Campana, e sono invitati gli operatori sanitari del territorio e il Direttore generale dell’ Asl Napoli 3 Sud, ing. Gennaro Sosto.