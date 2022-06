AMP "Punta Campanella" Simioli: rilanciamo l'area marina e incontrerò tutti Presentazione del nuovo direttore del Parco Marino, i progetti, la pulizia della spiagfgia del Fico

All'Area Marina Protetta "Punta Campanella" è stato il giorno della presentazione del neo direttore, Alberigo Simioli, che ha assunto la guida dell'Ente che ha vissuto qualche momento di difficoltà per l'assenza di una figura tecnicamente stregica per la vita e per attività dell'Area Protetta.

La prima novità annunciata da Simioli è stata la disponibilità ad incontrare tutte le categorie coinvolte nelle attività dell'Area Marina per animare un confronto, nel rispetto dei ruoli, finalizzato a migliorare sempre di più la fruizione del parco nel rispetto della natura.

Oltre alle associazioni ambientaliste e ai pescatori, ai diving, Simioli incontrerà anche charter e noleggio ai quali chiederà di osservare una maggiore attenzione e rispetto alle regole del Parco. La scelta di Simioli da parte del CdA dell'AMP è stata dettata soprattutto dalle acclarate capacità professioni ed esperienze internazionali nell'intercettare e gestire fondi e finanziamenti nel settore su cui si concentrerà l'impegno del direttore secondo gli indirizzi del CdA.

Il Preidente Lucio Cacace ha inoltre annunciato che è stat ripulita la spiaggia del "Fico" a Puolo: "Resterà una spiaggia libera e ce ne occuperemo noi, mantenendola pulita e con un Info Point per attività di educazione e sensibilizzazione ambientale".

L'Area Marina Protetta Punta Campanella, insieme ai volontari del Project MARE, ad alcuni tirocinanti del Sant'Anna Institute di Sorrento e qualche bagnante ha ripulito la spiaggia del Fico a Puolo.

"Posso garantire che la spiaggia resterà libera e ce ne prenderemo cura noi, come già facciamo regolarmente in altre zone, organizzando periodiche operazioni di pulizia - sottolinea il Presidente dell'Amp Punta Campanella, Lucio Cacace, che ha voluto organizzare l'iniziativa - Inoltre, ho già richiesto al Sindaco di Massa Lubrense e all'Assessore al Demanio di poter installare un Info Point nei pressi della spiaggia, in modo da avere un rapporto diretto con i bagnanti, per coinvolgere i bambini in giochi di educazione ambientale e informare gli adulti sulle nostre azioni di tutela e sulle regole dell'Area Marina Protetta. Attività che abbiamo già svolto la scorsa estate coinvolgendo decine di bambini e bagnanti".



In due ore di pulizia, sono stati rimossi dalla spiaggia 250 pezzi di plastica, 130 di polistirolo, bottiglie e bicchieri di plastica e ben 600 cicche di sigaretta.