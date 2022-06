Neonato rischia di morire soffocato: salvato in extremis dagli angeli del 118 Il piccolo di solo un mese di vita era già cianotico

Bimbo di un mese di vita salvo per miracolo grazie ai sanitari del 118. E' successo poco fa a Pozzuoli dove grazie all'intervento tempestivo dei sanitari il piccino è salvo.

Il 118 era stato allertato per “ab ingestis” e “cianosi” in bimbo di un mese. Il piccolo si trovava all’interno dello studio del pediatra a via Artiaco a Pozzuoli.

Alle 11.20 è partita la folle corsa del mezzo India dal Santa Maria delle Grazie . alle 11.23 i sanitari erano già sul posto, l’equipaggio ha prelevato il bimbo, effettuato le prime manovre ed effettuato il rendez-vous con l’automedica poco distante.

Un intervento salvavita quello messo in atto da Mario Tommasino Federica Di Costanzo, e dall’equipaggio dell’Automedica Croce Italia Area Flegrea, Asl Napoli 2 Nord.