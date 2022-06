A Massimo Coppola e Luigi Alfano il Premio Europeo "Lorenzo il Magnifico" Al sindaco di Sorrento Massimo Coppola e all'avv. Luigi Alfano il premio "Lorenzo il Magnifico" 2022

Due sorrentini saranno insigniti il prossimo 18 giugno con due importanti riconoscimenti dall'Accademia Internazionale Medicea nell'ambito del Premio Europeo "Lorenzo il Magnifico" giunto alla 35° edizione.

Si tratta di Massimo Coppola, avvocato e sindaco di Sorrento, e dell'avvocato Luigi Alfano che riceveranno, nel salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio a Firenze, rispettivamente la "medaglia laurenziana" e il "collare laurenziano".

L'Accademia premia personalità del mondo della politica, della scienza, delle lettere, delle arti, delle istituzioni che si sono distinte per l'eccellenza della loro attività.

Un prestigioso riconoscimento assegnato al primo cittadino di Sorrento per il suo impegno a rilanciare a tutto tondo la città del Tasso a livello nazionale e internazionale, e all'avv. Alfano per i suoi successi in ambito professionale che gli fanno tagliare traguardi sempre più prestigiosi.

In ogni caso le motivazioni specifiche si conosceranno nella cerimonia di premiazione che conclude la Settimana Internazionale Medicea.

Lunedì 13 giugno alle ore 18.00 presso la Sala Polifunzionale della Foresteria dell’Esercito, in via della Scala 68, con la presentazione del libro I Diavoli Neri, del Generale di Divisione Paolo Riccò in cui si rievocano i giorni difficili della Missione IBIS e della battaglia del Pastificio, a Mogadiscio, che coinvolse la Brigata “Folgore” nel luglio del 1993. Introduce e modera lo storico militare Niccolò Lucarelli.

Martedì 14 giugno, alle ore 20, presso il ristorante Edi House, in Piazza Savonarola, si terrà la cena conviviale “‘Insieme per L’Arte”, che riserva ai partecipanti uno sconto del 20% sul menu alla carta. Durante la serata l’arte sarà ovviamente protagonista.

Mercoledì 15 giugno alle ore 18.00, il Professor Federico Napoli, la Dottoressa Nicoletta Rossotti e il Rettore dell’Accademia Michele Coppola, terranno una conferenza sul mito, presso la Sala Polifunzionale della Foresteria dell’Esercito. Contestualmente, sarà inaugurata la mostra Labirinti e miti cui prenderanno parte gli artisti Ambra Morosi, Fiorella Nuti, Margherita Oggiana, Angiolo Pergolini, Gualtiero Risito, Giovanna Alessandria, Sabrina Barbagallo, Marilena Memmi, Diego Stella e che sarà visitabile gratuitamente, fino al 19 giugno, nella medesima Sala Polifunzionale.

Giovedì 16 giugno, alle ore 18, presso la galleria La Fonderia (Via della Fonderia 42) sarà inaugurata la mostra Film a matita, personale di Dimitri Gori con pitture ispirate al lungometraggio Zoè e al cortometraggio Nanà (che ha ospitata l’unica interpretazione attoriale di Mario Monicelli) di Giuseppe Varlotta. Nel corso della mostra, visitabile fino al 23 giugno saranno proiettati due cortometraggi del regista: Nanà e Il tesoro di Monticchio (presentato alla 78a Mostra Cinematografica di Venezia, nel 2021).

Venerdì 17 giugno, Palazzo Guicciardini ospiterà un incontro del Consiglio Accademico con interlocutori culturali cittadini; un modo per coinvolgere nella rassegna anche questa splendida testimonianza della storia cittadina.

Gran finale Sabato 18 giugno, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a partire dalle ore 16, si terrà la cerimonia di conferimento del Premio “Lorenzo il Magnifico”, presentata dall’attrice Antonella Salvucci. Ospite d’onore, il Professor Francisco-Javier Benedicto Ruiz responsabile dei programmi di navigazione dell’ESA, che interverrà con una lectio magistralis sui nuovi confini in materia di esplorazione del cosmo.