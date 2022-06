Primo caso di vaiolo delle scimmie: è di Pozzuoli il 40enne contagiato Vescicole suo cuoio capelluto, febbre a 38 e cefalea. L'uomo è in alto isolamento al Cotugno

Primo caso di Vaiolo delle scimmie registrato in Campania: 40enne di Pozzuoli isolato al Cotugno.

All’ospedale Cotugno è infatti ricoverato da ieri un professionista di Pozzuoli arrivato al pronto soccorso del polo infettivologico partenopeo. Vescicole sul cuoio capelluto, febbre a 38 e cefalea i sintomi accusati dall’uomo che inizialmente si pensava si trattasse di una varicella non avendo avuto contatti a rischio né viaggiato all’estero di recente.

E’ stato lo stesso professionista ad andare in auto all’ospedale dei Colli per un controllo.

E qui i controlli hanno purtroppo , per lui, dato la risposta che non si aspettava: positivo per MonkeyPox.

Conferma che l’uomo è affetto dal virus arrivata poche ore dopo anche dallo Spallanzani di Roma. Le condizioni dell’uomo, sottoposto a terapia con antivirali e sintomatici sono buone e ora si trova ricoverato in un reparto ad alto isolamento sotto la direzione del professor Alessandro Perrella che dirige l’unità di malattie infettive emergenti e ad alta contagiosità dell’Ospedale Cotugno.