Rogo in fabbrica, Slai Cobas diffida Stellantis: "Troppe omissioni" Il sindacato ha chiesto anche l'intervento di Asl e Tribunale

"L’incendio al reparto plastica è “emblematica e diretta conseguenza” di gravi incurie, violazioni ed omissioni aziendali delle normative antinfortunistiche e di igiene del lavoro messe in atto, su disposizioni dell’ad Tavares, nelle fabbriche italiane del gruppo: in ambienti di lavoro conformi agli espressi obblighi di legge in materia (nonché del puro buonsenso) l’incendio non avrebbe potuto generarsi!".

E' quanto denuncia in una dura nota il sindacato Slai Cobas che ha inviato una dettagliata comunicazione a mezzo pec all’azienda e, per conoscenza, ad asl e tribunale territoriale, giunta regionale campania e ministero sviluppo economico. Slai Cobs intima a stellantis di mettere “in sicurezza” gli ambienti di lavoro preannunciando, in mancanza, adeguate iniziative di tutela dei lavoratori anche rispetto a ipotesi di reato a carico aziendale nonche’ di negligenza dei rappresentanti sindacali per la sicurezza dei lavoratori in conseguenza del perdurare delle situazioni denunciate ormai da tempo.