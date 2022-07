"Odore di Silenzio" al Monastero delle Benedettine a Sant'Agata sui due Golfi Mostra d'arte, musica e spettacolo del maestro Pasquale Cipolletta con opere di ragazzi

Nel Monastero delle Suore Benedettine a Sant'Agata sui due Golfi, località "Deserto" nel comune di Massa Lubrense, si svolge dal 16 Luglio al 3 agosto la personale "Odore di Silenzio - Sinestesia di elementi" dell’artista Pasquale Cipolletta.

Una mostra che si pone come la seconda tappa di un percorso iniziato nel 2021 a Piano di Sorrento nella Basilica di San Michele Arcangelo, con la mostra “Arte in Basilica – Sinestesia di elementi”. Mostra che “non è soltanto un ambizioso progetto espositivo, ma nasconde un fine più alto, quello di sensibilizzare all’arte e di educare al bello”, basandosi sugli elementi della natura e celebrandoli.

Anche questa esperienza, come la precedente, vedrà la collaborazione di un gruppo di ragazzi di varie fasce d’età. Collaborazione che, oltre a coinvolgere le diverse forme di arte durante il vernissage e durante la mostra, interessa attivamente i ragazzi proprio nel campo della pittura.

Infatti per la prima volta nella sua trentennale carriera Cipolletta affiancherà l’esposizione dei suoi quadri a quella delle opere dei ragazzi stessi.

Nelle scorse settimane, con questo magnifico gruppo che si definisce i “ragazzi del Deserto”, ci sono stati incontri di preparazione all’aria aperta nei giardini del Deserto incominciando a entrare in contatto con la spiritualità del luogo e condividendo visioni e idee, dando inizio alle loro opere.

Entusiasmo e creatività sono stati costanti negli animi dei ragazzi e hanno coinvolto anche tutte le famiglie e l'ambiente circostante. La mostra “Odore di Silenzio – Sinestesia di elementi” ha molteplici scopi: innanzitutto didattico. Durante gli incontri, spinto anche dalla curiosità dei giovani, Cipolletta ha condiviso nozioni d’arte dando spazio alla riflessione e meditazione su quanto era intorno.

Si è voluto affrontare anche un discorso di tipo storico e culturale, alla riscoperta del Monastero del Deserto e delle monache Benedettine, rivalutando un luogo che da molti è sottovalutato.

C'è inoltre uno scopo motivazionale: per il pittore delle ortensie, infatti, è fondamentale motivare e appassionare costantemente tutti i ragazzi, affinché abbiano il giusto supporto nelle scelte che si troveranno ad affrontare. Infine la mostra ha un obbiettivo sociale: sensibilizzare tutti, bambini e adulti, all’attenzione per l’ambiente e per la natura utilizzando i cinque sensi e iniziando un cammino che porta alla conoscenza dell’altro e soprattutto di sé stessi.

La mostra durerà fino al 3 agosto e durante l’esposizione, il 24 luglio, si terrà un evento con spettacolo di musica e danza con l’esibizione di alcuni ragazzi che suoneranno brani dal vivo, mentre per la danza la “Scuola di danza Mariella Romano - Dancestudio” si esibirà in coreografie ispirate dai quadri di Cipolletta padre e dalla poesia Samuele Cipolletta, suo figlio, sui 5 elementi.



Pasquale Cipolletta, noto artista campano nato a Torino e cresciuto nelle borghesi vie della Lecce di fine '900, successivamente insediatosi nella penisola sorrentina dove è riuscito a dar sfogo alla sua passione e alle sue immense qualità, presenta "odore di silenzio-sinestesia di elementi".