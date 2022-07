Pozzuoli, dedicata a Luciano Lama la nuova sede della Cgil Presente Pedretti, segretario nazionale Spi Cgil: "Questo è un spazio democratico di partecipazione"

“Aprire una sede è un’apertura democratica, significa essere vicini ai cittadini e ai loro bisogni, aprirsi alla città e ai problemi così complessi di questo territorio. Ogni sede che noi apriamo è un punto di prossimità che apre uno spazio democratico di partecipazione. Questo è un fattore importante che aiuta noi a capire come rispondere sia in termini di servizi che di contrattazione”.

Così il segretario generale dello Spi Cgil nazionale, Ivan Pedretti, partecipando all’inaugurazione della nuova sede della lega del sindacato pensionati di Napoli e della Campania a Pozzuoli, intitolata al segretario generale della Cgil, Luciano Lama.

Si tratta, come ha ricordato il segretario generale Spi Cgil Napoli e Campania, Franco Tavella “di una sede importante in una delle città più grandi della provincia di Napoli. La sua funzione sarà quella di offrire servizi e ascolto alle fasce più deboli, ai pensionati e ai cittadini di Pozzuoli. Ci sembra – ha sottolineato Tavella - un’operazione importante che per noi segna una nuova fase di reinsediamento che oggi interessa questa città ma che presto riguarderà tutta la provincia di Napoli”.

Per il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, “è un presidio che va nella direzione di potenziare la presenza dello Spi e della Cgil nell’area di flegrea e di Pozzuoli, che ha importanti presenze nel settore turistico, marittimo ed ha richiesta di servizi fiscali e previdenziali come quelli offerti dalla Cgil, assolvendo al compito di dare risposte agli iscritti e alle iscritte e alla cittadinanza, sostituendoci come sindacato dei pensionati ad altri enti ed istituzioni che, molto spesso, - ha concluso Ricci – faticano a dare risposte concrete ai bisogni delle persone”.