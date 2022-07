A Villa Fiorentino Il centravanti in giacca e cravatta e La partita nel fango La Fondazione Sorrento dedica una serata al mito di Diego Armando Maradona

Nell’ambito della rassegna estiva “Incontriamoci in Villa”, curata dalla Fondazione Sorrento guidata dall’amministratore delegato Alfonso Iaccarino con la direzione artistica di Antonino Giammarino, a Villa Fiorentino è in programma una serata per celebrare il mito del più grande calciatore di tutti i tempi: Diego Armando Maradona.

L’appuntamento è venerdì 22 luglio, alle ore 19.30, nel parco della splendida dimora del corso Italia. Si parte con la presentazione del libro “Il centravanti in giacca e cravatta” che racconta la storia dell’autore, Tommaso Mandato: calciatore, commentatore e procuratore. Al centro dell’opera viene messo il pallone, oggetto che rappresenta la centralità del calcio.

A seguire la proiezione del docufilm di Gabriella Simoni “La partita nel fango” che ripercorre la storia del match giocato nel 1985 da Maradona insieme ad alcuni suoi compagni del Napoli ed esponenti del tifo organizzato su un campetto di periferia, ad Acerra, contro il Real Santa Lucia. Un incontro organizzato per raccogliere fondi per un bambino malato a testimonianza della grande umanità del Pibe de Oro.

Del libro e del docufilm discuteranno con gli autori sul palco di Villa Fiorentino Gaetano Mastellone, presidente del Club Napoli città di Sorrento, Pino Porzio, campione olimpico di pallanuoto, Manfredo Fucile, campione di pallacanestro, Raffaele Auriemma, giornalista Mediaset, Angela Procida, campionessa mondiale paraolimpica di nuoto, Francesca Maresca, artista, Roberto Amodio, ex calciatore della SSC Napoli e direttore sportivo, Giovanni Ferraro, allenatore ed ex calciatore professionista.

L’evento è presentato dal Campus 3s “Sport, Salute e Solidarietà” e rientra nel programma della due giorni “Sport festival” della penisola sorrentina.

Per scoprire tutto il programma degli eventi della Fondazione Sorrento si può visitare il sito ufficiale al seguente link https://bit.ly/3IR6Sus