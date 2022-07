Il Prefetto di Napoli: ok al transito contingentato dei mezzi pesanti sulla 145 Summit sulla sicurezza e l'ordine pubblico: accolte a metà le richieste

Dopo l'ultimo incontro dei Sindaci dei comuni peninsulari col Prefetto di Napoli Claudio Palomba per individuare una soluzione alla divenuta insostenibile pressione del traffico lungo la statale sorrentina, il primo cittadino di Sorrento Massimo Coppola aveva dichiarato: "Insieme ai colleghi sindaci della Penisola sorrentina ho partecipato alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Abbiamo ribadito con forza - come facciamo da mesi a questa parte - le problematiche del nostro territorio legate a mobilità e sicurezza. Ci siamo anche detti disponibili ad adottare provvedimenti radicali, ricevendo la piena disponibilità del Prefetto. Ai cittadini vanno date risposte concrete e per questo abbiamo chiesto non solo un piano per le limitazioni all’accesso in penisola dei veicoli ed in particolare dei mezzi pesanti ma anche il rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine".

La risposta del Prefetto non si è fatta attendere e riguarda i limiti che verranno imposti al transito dei mezzi pesanti (oltre le 7,5 tonnellate) dalle 8 alle 14 e dalle 17 all'una, mentre il blocco vale h24 nei giorni festivi.

Respinta l'ipotesi di introdurre le targhe alterne in quanto ci si trova in stagione inoltrata e diventa complesso emettere e dare attuazione a un'eventuale ordinanza. Solo a Meta e nei tratti di strada che conducono ai lidi resta in vigore l'ordinanza del sindaco Giuseppe Tito con le targhe alterne dal venerdì alla domenica (nei giorni dispari circolano le dispari e nelle pari le targhe pari).

Un altro problema riguarda l'istituzione dei parcheggi provvisori nel periodo estivo in aree giardino per far fronte all'accresciuta domanda di sosta delle auto. Il Prefetto si è dichiarato disponibile a rivalutare questa soluzione che di recente era stata bocciata dal Tar Campania per il Comune di Meta.

Si tratterebbe di una soluzione temporanea e limitata al periodo estivo per cui si attende la disposizione del Prefetto che potrebbe adottare un provvedimento autorizzatorio per garantire la sicurezza con una maggiore agibilità su un territorio letteralmente ingolfato dal traffico.