A Sorrento il "Pullman Azzurro" della Polizia per la sicurezza stradale La campagna nazionale della Polizia Stradale fa tappa in Costiera

In Piazza Angelina Lauro questa mattina ha fatto sosta il Pullman Azzurro della Polizia Stradale artefice dalla campagna di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale. Un'iniziativa rivolta soprattutto ai più giovani con lo scopo di sensibilizzarli sul tema e di diffondere e affermare la cultura della guida sicura.

Ad accogliere cittadini e turisti Antonio Capodicasa, responsabile del Pullman Azzurro, con Valentino Mariniello dirigente della sezione polizia stradale di Napoli e Nicola Donadio dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Sorrento e Giovanni Sciolone comandante della polizia stradale di Sorrento. Per il Comune di Sorrento il consigliere Paolo Pane e Tonino Schisano per la Federazione Motocicli Italiani.

Testimonial d'eccezione, lo chef stellato Gennaro Esposito, il campione della disciplina automobilistica “Slalom”, Salvatore Venanzio e l’atleta pluridecorato del Gruppo delle Fiamme Oro di Napoli, Salvatore Maresca.

I poliziotti hanno illustrato agli utenti della strada i comportamenti idonei attraverso lezioni di sicurezza stradale a base di giochi a tema, filmati e cartoni animati per capire quanto è importante guidare senza distrazioni e in modo corretto, oltre all’utilizzo e le finalità delle apparecchiature in dotazione come l’etilometro e il telelaser.