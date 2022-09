Area Marina Protetta "Punta Campanella", il direttore Simioli si è dimesso Decisione improvvisa e inaspettata: si era insediato l'1 giugno scorso

La notizia delle dimissioni di Alberigo Simioli dalla carica di direttore dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella ha colto di sorpresa tutti ed è stata formalizzata dal Presidente del Parco Lucio Cacace.

"In questi giorni il nostro Direttore, purtroppo, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico a partire dal 1 ottobre. Motivi personali hanno spinto Alberico Simioli ad assumere questa decisione che appare irrevocabile, nonostante le nostre iniziali richieste per giungere a un ripensamento. Alla fine non abbiamo potuto fare altro che prenderne atto. Il rapporto di stima e collaborazione che mi ha legato ad Alberico Simioli resta immutato.

Insieme abbiamo lavorato per rilanciare e portare nuove idee e progetti per la nostra splendida Area Marina Protetta, che nei due anni precedenti aveva dovuto fare a meno della figura del Direttore. Diverse iniziative sono andate in porto e, grazie alla grande professionalità di Simioli, si è cominciato un importate lavoro che proseguiremo lungo la strada da lui tracciata.

Con l'Assemblea dei Sindaci e il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, siamo già al lavoro per prendere le migliori decisioni per l'Area Marina Protetta.

Concludo rivolgendo un sentito grazie ad Alberico Simioli per l'ottimo lavoro svolto e facendogli un grande in bocca al lupo per il suo futuro personale e professionale".

La nomina di Simioli era giunta a far data il primo giugno scorso, dopo due anni di mancanza della figura del direttore ed era stata salutata con entusiasmo dall'Amministrazione comunale di Massa Lubrense e dalla dirigenza dell'Area Marina che, proprio in questi giorni, è stata al centro di un servizio televisivo a cura del programma "Linea Blu".

Sulla designazione di Simioli pendono al Tar Campania alcuni ricorsi la cui definizione dovrebbe essere prossima circostanza che potrebbe aver giocato un ruolo significativo nella decisione di Simioli di rinunciare all'incarico.