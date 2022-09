Oscar Green Coldiretti a Procida, Masiello: abbiate il coraggio del cambiamento Sull'isola capitale italiana della cultura le finali regionali del concorso

“Il cambiamento è inevitabile, ma implica tanto impegno e soprattutto tanto coraggio. Ed i giovani l'hanno dimostrato”. Così Gennarino Masiello, presidente Coldiretti Campania e vicepresidente nazionale dell'associazione ai giovani agricoltori presenti nella sala del Procida Hall di Procida che ospitato la finale regionale degli Oscar Green.

Sull'isola capitale italiana della cultura l'evento che ha coinvolto tantissimi giovani provenienti dalle cinque province campane. Premiate le idee che hanno saputo meglio coniugare tradizione e innovazione. Sei come sempre le categorie in gara, con tante novità e una giornata soprattutto di festa e condivisione. Ad aprire i lavori la delegata regionale dei Giovani Coldiretti Campania, Claudia Sorbo che al termine della cerimonia ha premiato i vincitori regionali insieme a Bianca Donisi, segretaria Coldiretti Giovani Impresa.

“Abbiamo scelto Procida perché la cultura insieme al cibo è fondamentale. Ed i sei premi e le sei categorie degli Oscar Green lì abbiamo al meglio rappresentati qui a Procida”, ha spiegato Sorbo nel raccontare le tante novità di questa edizione del concorso.

Tra terra e mare, tra passato, presente e futuro. Un racconto di emozioni, esperienze condivise, progetti realizzati e tanti altri da mettere in campo. Al centro: i giovani agricoltori e l'entusiasmo di una generazione pronta a innovare. E la Coldiretti ha scelto di aprire la cerimonia con il convegno dedicato al tema: “La transizione ecologica e la sfida ai cambiamenti climatici” portando sul palco storie e testimonianze di impegno per l'ambiente e per il sociale.

Come ribadito a margine dell'incontro dal direttore di Coldiretti Campania, Salvatore Loffreda: “Al di là dell'innovazione che premiamo vedo l'entusiasmo dei giovani a partecipare. Abbiamo circa trecento giovani che hanno lasciato le loro aziende per essere presenti e partecipare alla nostra manifestazione”.

“Il cibo è cultura e oggi abbiamo puntato l'attenzione sul mondo green, i giovani e l'innovazione”, ha ribadito l'assessore al Turismo del comune di Procida Leonardo Costagliola.

Un impegno per la transizione ecologica e la sostenibilità ambientale per cui “l'agricoltura italiana si era impegnata già prima – ha ricordato la delegata nazionale dei giovani Veronica Barbati - e Oscar Green certifica tutto questo ma soprattutto rilancia”.