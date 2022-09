Guardia Costiera, il vicano Francesco D'Esposito va alla Capitaneria di Gaeta I sorrentini che si fanno onore: il tenente di vascello di Vico Equense

Francesco D'Esposito nato nella frazione di Priora del comune di Vico Equense è andato ad assumere un prestigioso incarico nella Capitaneria di Porto di Gaeta giunto al termine dell'esperienza maturata, da settembre 2020 ad oggi, presso la Capitaneria di Porto di La Spezia ricoprendo l’incarico di Capo Sezione Demanio e Contenzioso.

Nella cornice portuale di Golfo Aranci si è svolto il passaggio di consegne tra il T.V. D'Esposito e il nuovo comandante T.V. Giorgio Parlmerini alla presenza del Direttore Marittimo del nord Sardegna, C.V. (CP) Giovanni Canu, cerimonia cui hanno partecipato le principali Autorità religiose, civili, militari del comprensorio.

Classe 1983 il comandante D'Esposito ha frequentato il Liceo Scientifico "G. Salvemini" di Sorrento entrando a far parte come ufficiale di complemento della Marina Militare della Nave Lerici, unità cacciamine della Marina con l'incarico di ufficiale di rotta/capo componente TCL, condotta nave e meteo.

Una carriera in rapida crescita per questo figlio della Penisola Sorrentina che dal 2004 al 2006 è stato destinato con il grado di Guardiamarina in Ferma Prefissata alla Compagnia Servizi Onori Capitale in qualità di Comandante del 3° Plotone Onori, presso la Caserma A. Paolucci di Roma dove ha svolto attività di rappresentanza.

Laureatosi all'Università di Pisa in "Scienze del Governo e dell'Amministrazione del Mare" si è poi specializzato in "Port State Control Officer e Duly Authorized Officer, ISM Auditor". Numerosi gli incarichi ricoperti tra cui anche quell di ufficiale addetto alla sezione sicurezza della navigazione e addetto al nucleo P.S.C. della Capitaneria di Porto di Napoli dal 2018 al 2020.