Vico Equense, l'Alberghiero "De Gennaro" restaurato da docenti e personale Ata Giovedì 15 settembre l'inaugurazione dei locali restaurati alla sede "S. Maria del Toro"

Un istituto scolastico praticamente rimesso a nuovo grazie all'impegno condiviso di personale Ata e docenti che, con la regia del dirigente, hanno impegnato il periodo feriale estivo per attuare un significativo restyling della scuola.

Parliamo dello storico istituto alberghiero "Francesco De Gennaro" di Vico Equense che nel palmares di eccellenze studentesche vanta chef del rango di Antonino Cannavacciuolo e Gennaro Esposito che giovedì 15 settembre parteciperanno all'evento inaugurale della scuola restaurata di Santa Maria del Toro nel convento dei Carmelitani (sede centrale dell'alberghiero) insieme ad altri illustri ex studenti.

Hanno assicurato la partecipazione l'Assessore Regionale all'Istruzione Lucia Fortini, il sindaco e il vice sindaco di Vico Equense Peppe Aiello e Benedetto Migliaccio, il sindaco di Gragnano Nello D'Auria e rappresentanti di altre istituzioni locali e campane.

Insomma una vera festa che saluta l'avvio del nuovo anno scolastico nell'istituto diretto dal Preside Salvador Tufano che in questi anni ha saputo creare un clima di collaborazione e di entusiasmo, un senso di squadra, che ha reso possibile questa vera e propria impresa.

I lavori sono stati realizzati con i fondi messi a disposizione dalla scuola per l'acquisto dei materiali necessari, mentre la manodopera è stata tutta del personale scolastico che ha lavorato ininterrottamente da metà giugno fino a qualche giorno fa per portare a compimento l'operazione che restituisce alla scuola ambienti moderni, sani e all'avenguardia.

Un bell'esempio anche per gli studenti del "De Gennaro" che provengono da ogni parte dell'area metropolitana di Napoli e che al suono della campanella hanno ritrovato la scuola rinnovata grazie all'impegno dei loro docenti e del personale di assistenza. La scuola offre tre indirizzi formativi: sala e vendita, cucina, accoglienza turistica, ma anche corsi serali per adulti che sono molto seguiti e tante iniziative e progetti in ambito nazionale e internazionale che fanno del "De Gennaro" uno degli istituti alberghieri più rinomati e prestigiosi d'Italia.