La formazione dei manager pubblici per la ripresa e lo sviluppo del territorio Incontro promosso dalla School of Public Management dell'Università di Napoli Federico II

"La formazione dei manager pubblici per la gestione della ripresa e dello sviluppo territoriale: il ruolo dell'Università", è il titolo della conferenza in programma il 27 settembre 2022, alle 9.15, nell'Aula Convegni, Palazzo degli Uffici, Primo piano, che presenterà la School of Public Management – SPM federiciana.

L'incontro affronta il tema cruciale, della formazione dei manager nelle pubbliche amministrazioni nella prospettiva dell'innovazione, della ripresa sostenuta dal PNRR e dello sviluppo territoriale. Lo promuove la School of Public Management dell'Università di Napoli Federico II, istituita nei mesi scorsi proprio per valorizzare e potenziare con approccio interdisciplinare le attività formative e di ricerca svolte dal nostro Ateneo in questo campo.

L'evento intende avviare un più intenso dialogo tra Università ed amministrazioni e favorire il coinvolgimento degli operatori coinvolti nei processi di sviluppo delle risorse umane della PA. Dopo i saluti istituzionali del Rettore della Federico II, Matteo Lorito, il direttore generale, Alessandro Buttà, i presidenti della Scuole, Stefano Consiglio, Giuseppe Cringoli, Gioconda Moscariello e Maria Triassi, è previsto l'intervento della Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione Paola Severino, che illustrerà le principali iniziative della Sna riferite alla collaborazione con le Università, e la presentazione di SPM da parte del Presidente Lorenzo Zoppoli, del Direttore Scientifico, Guido Capaldo e del Direttore Esecutivo Paolo Canonico. Sono previsti nella giornata interventi dei principali interlocutori istituzionali sul territorio: Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Antonio Decaro, Presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani e di docenti federiciani che hanno promosso la costituzione di SPM e fanno parte del Consiglio direttivo.

Fortunato Musella illustrerà nella sessione del mattino il ruolo che Federica può avere promuovendo anche la didattica digitale a sostegno della School of Public Management; mentre i temi collegati alle sfide formative per la pubblica amministrazione saranno affrontati più specificamente da punti di vista complementari nella sessione pomeridiana, coordinata da Paolo Canonico, docente di organizzazione aziendale, con i docenti Guido Capaldo di ingegneria gestionale, Nicola Mazzocca, sistemi di elaborazione delle informazioni e Paolo Ricci, economia aziendale. Le conclusioni sono affidate a Lorenzo Zoppoli, docente di diritto del lavoro.