Terra dei fuochi, dopo l'accordo siglato in Prefettura si attendono i droni Patto tra le istituzioni di Napoli e Caserta: controlli aerei a supporto della legalità

L'intesa siglata tra le Prefetture di Napoli e Caserta, il comandante regionale della Guardia di Finanza, il comandante generale delle Forze operative Sud dell’Esercito e l’incaricato per il contrasto dei roghi di rifiuti nella regione Campania ha previsto l'impiego dei droni per contrastare i roghi nella Terra dei fuochi.

"In particolare, il comando regionale Campania della Guardia di finanza mette a disposizione i mezzi aerei dotati di tecnologie iperspettrali e per il telerilevamento ad alta definizione per le attività di monitoraggio aereo delle aree d’interesse, condividendo gli obiettivi da attenzionare con le altre Forze di polizia, Forze armate ed enti dello Stato e assicurando, tramite la dipendente Sezione aerea del Reparto operativo aeronavale di Napoli, lo svolgimento delle attività di monitoraggio aereo in raccordo con gli attori istituzionali coinvolti", come ha sottolineato ieri l'ufficio di Governo partenopeo a margine della sigla del patto.