Il "Don Alfonso 1890" compirà 50 anni nel 2023 ma chiuderà per andare in tournée L'annuncio della famiglia Iaccarino di Sant'Agata star della gastronomia internazionale

Dopo una stagione di grandi numeri e di nuovi successi arriva la notizia che non ti aspetti: nel 2023 il Don Alfonso 1890 compirà 50 anni di vita e le celebrazioni si svolgeranno in giro per il mondo. Per questo motivo il don Alfonso a Sant'Agata sui due Golfi resterà chiuso al pubblico per sottoporsi a un restyling integrale per "costruire i prossimi 50 anni".

L'annuncio della famiglia Iaccarino: arrivederci al 2024

L'annuncio della famiglia Iaccarino coglie di sorpresa il grande pubblico ed estimatori di Livia e Alfonso che con i figli Mario ed Ernesto hanno affidato ad un post su facebook l'annunicio.

"Nel 2023 Il Ristorante Don Alfonso 1890 compirà i suoi primi 50 anni. Stiamo preparando diverse attività celebrative in giro per il mondo, ma il regalo più grande sentiamo di farlo al nostro splendido Pianeta ed all’immenso patrimonio di biodiversità di cui siamo parte.

La nostra nuova filosofia si chiama "Impatto Positivo"

Abbiamo riunito intorno alla nostra famiglia scienziati, designer, artigiani per costruire insieme i prossimi 50 anni dove la parola d’ordine sarà IMPATTO POSITIVO.

Dedicheremo tutto il prossimo anno e tutte le nostre energie a ristrutturare radicalmente la nostra azienda in ottica di ecologia integrale. Non solo autoproduzione del cibo ma anche autoproduzione energetica in linea con quanto ci sta chiedendo il nostro ecosistema ad alta voce. Il “nuovo” Don Alfonso 1890 riaprirà nel 2024 e continuerà a fare innovazione nel solco della sua tradizione con l’obiettivo di realizzare e diffondere un modello di ristorazione a impatto positivo per il Pianeta, per la salute degli esseri umani e per le economie locali".