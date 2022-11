L'Alberghiero "De Gennaro" di Vico Equense in Iraq per la cucina mediterranea Dal 14 al 20 novembre a Baghdad la "Settimana della Cucina mediterranea nel Mondo"

L'Istituto Alberghiero "F. De Gennaro" sta rappresentando l'Italia in occasione della "Settimana della Cucina Mediterranea nel Mondo"a Bagdad in Iraq con il dirigente scolastico Salvador Tufano, i docenti e gli allievi che hanno proposto i piatti della gastronomia italiana e partenopea oltre a organizzare momenti formativi diretti ai giovani e in particolare ai bambini che vivono situazioni di disagio.

Tufano: emozionati e onorati del privilegio che abbiamo avuto dall'ambasciatore

"E' un'emozione unica soggiornare nella zona dell'antica Mesopotamia, che si trova in gran parte nel territorio dell'Iraq, dove sono nate le prime grandi civiltà della storia - spiega il preside Tufano - Ringrazio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, l'ICE (l'Agenzia tesa a valorizzare all'estero il meglio della filiera italiana agroalimentare e della tradizione enogastronomia del nostro Paese), il consorzio per il Mezzogiorno diretto dal presidente Antono Caserta, l'Ambasciatore Maurizio Greganti e il suo vice Alessandro Mignini, Sonia Benedet e Chiara Franchini per aver consentito all'Istituto alberghiero "F. De Gennaro" di Vico Equense di poter partecipare, come ospiti d'onore, all'evento "Settimana della cucina Mediterranea nel Mondo" e per promuovere presso la comunità internazionale e la popolazione irachena - con un'attenzione particolare alle fasce più fragili come i bambini e i ragazzi che vivono situazioni di disabilità e disagio, insieme agli studenti delle scuole elementari, scuole speciali e scuola alberghiera di Baghdad - il saper fare italiano, che coniuga creatività, tradizione, genuinità, innovazione in ogni ambito, rendendo la nostra cucina la più influente al mondo e il nostro Paese amato in Iraq".

La lezione di pizza e il pizza-party per gli ospiti

L'invito dell'Ambasciatore italiano Maurizio Greganti all'Istituto "De Gennaro" scaturisce dal successo conseguito dalla scuola alla manifestazione del 2021; da qui la partecipazione all'evento che, iniziato lunedì 14 si concluderà domenica 20 novembre. Prossimo appuntamento la lezione di pizza in preprazione del pizza party all'Ambasciata dove le eccellenze della nostra cucina e la professionalità del personale del "De Gennaro" stanno incantando gli ospiti della manifestazione.