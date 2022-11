Ischia: riunito il comitato dei soccorsi con Manfredi e prefetto Lo scenario si complica in vista del peggioramento meteo di domani

È iniziato il comitato di coordinamento dei soccorsi che si sta svolgendo nel centro operativo comunale di Casamicciola, il comune dell'isola d'Ischia colpito dal violento nubifragio che ha causato la morte di otto persone. Sono presenti il prefetto di Napoli Claudio Palomba, il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Pina Castiello, oltre ai rappresentati delle forze dell'ordine, al questore Alessandro Giuliano e al comandante provinciale dei carabinieri di Napoli Enrico Scandone. Al termine della riunione congiunta è prevista una conferenza stampa. Intanto vanno avanti le ricerche dei dispersi: sono quattro le persone che mancano all'appello.

I vigili del fuoco fanno sapere che sull'isola sono presenti 185 unità tra sommozzatori, topografi, team speleo, Usar, Coem, dronisti ed esperti in conduzione mezzi movimento terra. Lo scenario, inoltre, si complica per un previsto peggioramento delle condizioni metereologiche. Alla conta degli otti morti e dei quattro dispersi bisogna aggiungere quella dei feriti, cinque, e degli sfollati, circa 230, tutti ospitati in strutture ricettive o autonome. Intanto, come riportato da diversi quotidiani, la procura di Napoli sta indagando anche sugli appelli inascoltati dell'ex sindaco di Casamicciola, Giuseppe Conte, che avrebbe inviato 23 pec alle autorità competenti per avvertire di pericoli imminenti.