Galà per sua maestà il "provolone del monaco": i vincitori della 15.a edizione Si è svolta a Seiano presso l'Hotel Moon Valley la cerimonia di premiazione dei caseifici produttori

All'Hotel Moon Valley si è svolta la cerimonia di premiazione del re dei formaggi, il Provolone del Monaco, prodotto simbolo di Vico Equense in Penisola Sorrentina e dei Monti Lattari dove residua l'allevamento bovino dell'intera provincia di Napoli.

Un formaggio che nasce in quest'area dove residua l'allevamento della vacca di razza agerolese il cui latte dev'essere presente almeno in percentuale del 20% per potersi fregiare del marchio di garanzia del Consorzio di Tutela presieduto da Giosuè De Simone e che dal 2010 ha ottenuto il marchio DOP di tutela a livello europeo.

Un Galà per eleggere sua maestà dei provoloni

Il Galà del Provolone, giunto quest'anno alla 15° edizione, è diventato un appuntamento prestigioso per i produttori e per gli esperti assaggiatori dell'Onaf che, guidati dai vice presidenti Maria Sarnataro e Beppe Casolo, hanno giudicato i formaggi stilando la classifica finale sulla base del periodo di stagionatura delle pezze di formaggio. Dieci i caseifici partecipanti con 21 formaggi.

I tre caseifici vincitori della XV edizione

Questa la classifica finale

1° posto al Caseificio Carbone di Vico Equense per la stagionatura 6-8 mesi

1° posto al Caseificio Perrusio di Meta per la stagionatura 8-12 mesi

1° posto al Caseificio Ruocco di Agerola per la stagionatura oltre i 12 mesi

All'evento hanno partecipato, come osservatori, gli studenti del corso di Laurea Magistrale STPA del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell'Università Federico II di Napoli.

La cerimonia si è conclusa con la cena realizzata dagli allievi cuochi e di sala dell'Istituto Alberghiero "Francesco De Gennaro" di Vico Equense diretta dal preside Salvador Tufano.