Frana Casamicciola, il sindaco di Procida: "Soffriamo con voi, amici isolani" Il primo cittadino: bandiere a lutto da domani per i funerali delle vittime. Vi siamo vicini

Tragedia di Casamicciola, il sindaco di Procida esporrà bandiere nere in segno di cordoglio da domani sull'isola in segno di vicinanza e lutto. Dino Ambrosino affida ai social il suo pensiero, e chiede agli abitanti di Procida di sistemare da domani nastri neri su ogni bandiera, in segno di lutto.

Bandiere a lutto sull'isola di Procida

"La tragedia di Casamicciola ci riguarda. Perché le nostre comunità sono legate da rapporti di antica amicizia e fratellanza, le nostre terre sono fragili allo stesso modo, i nostri comuni sono densamente abitati come raramente accade nelle piccole isole.". Così il sindaco di Procida Dino Ambrosino esprime il cordoglio della comunità intera, per i funerali di Eleonora e Salvatore, che si terranno domani a Lacco Ameno, per le 12 vittime della frana di Casamicciola, per la comunità ischitana alle prese con l'emergenza.

Ambrosino: le nostre terre sono fragili allo stesso modo

"Domani non potremo essere lì a rappresentare il nostro cordoglio, perché secondo la richiesta delle famiglie coinvolte si è preferito mantenere lontane le istituzioni che non sono del territorio - spiega Ambrosino-. Ma noi proveremo comunque a far sentire il nostro abbraccio di solidarietà.

Poco prima delle 11.00 al Municipio di Procida segneremo col nero le nostre bandiere, e manterremo il drappo fino a sabato. In aggiunta, sarebbe bello se, in segno di cordoglio e condivisione, ognuno che può, mettesse un nastro nero vicino alle tante bandierine rosa che ancora sono esposte ai nostri balconi. Può essere un modo per far sentire il nostro affetto a chi ha perso persone molto care, e soprattutto disarmate di fronte all'impeto della natura. Prego perché un poco di consolazione possa sostenere le famiglie che hanno subito un lutto così grave.". Conclude il sindaco di Procida.