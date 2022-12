La tradizione del presepe napoletano nella diocesi di Castellammare-Sorrento Tutte le sedi degli allestimenti si ispirano al modello del '700 partenopeo

La visita ai presepi durante tutto il periodo delle festività natalizie conserva quella suggestione che appassiona ancora adulti e giovani, soprattutto i bambini, che restano affascinati dalle ricostruzioni artistiche tradizionali e viventi realizzate in tutti i comuni, nei vari borghi, nelle chiese. L'Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia propone un viaggio alla scoperta dei presepi napoletani diocesani vantando moltissime rappresentazioni conferma di quella cultura del presepe che ha origini molto antiche e si tramanda di generazione in generazione.

I Presepi a Castellammare di Stabia

Nella Concattedrale Santa Maria Assunta e San Catello, il presepe vanta una collezione di circa 80 pastori databili tra la fine del diciottesimo secolo e l’inizio del ventesimo. Dal dicembre 2018 il monumentale presepe è diventato “stabile”, è oggi situato nell’ex canonica parrocchiale dove si sono realizzate due scene del presepe napoletano. Essendo stabile è perennemente esposto ai visitatori che in qualunque momento anche in piena estate, possono godere della sua bellezza.

Nella Basilica di Pozzano il presepe esposto è ad opera di Massimo Vanacore ed è visitabile dalle 8 alle 12:00 e dalle 16.30 alle 18, fino a domenica 8 gennaio. Contestualmente sarà esposta anche una mostra presepiale allestita nello scenario della sacrestia a cura degli “Amici Presepisti Stabiesi”.

Nella Parrocchia dello Spirito Santo si può ammirare il presepe artistico dal lunedì al sabato, dalle ore 16.30 alle 19.00, la domenica anche al mattino dalle ore 11 alle 12.30.

Nella Parrocchia San Vincenzo piccoli e grandi restano incantati dagli scenari sempre inediti che la fantasia di mani laboriose sanno creare. Rodolfo Vingiani e Luigi Esposito sono la mente e il braccio del presepe, mast’Antonio, invece, vi ha collocato i pastori. Negli orari di apertura della chiesa, dalle 7.30 alle 12 e dalle 16 alle 19 è possibile visitarlo.

Il Circolo Intercomunale della legalità – CPS propone la diciannovesima edizione della Mostra “Presepi nel Mondo”, le creazioni saranno in esposizione fino al 5 gennaio 2023.

I presepi a Gragnano

Parrocchia Maria SS. del Carmine

Il presepe artistico, frutto di una collaborazione degli artigiani del posto, è aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 16 alle 21 fino al 2 febbraio 2023. La chiesa si trova in Via del Carmine.

Parrocchia San Ciro

Presepe vivente di Caprile: 26 dicembre, 1-6-7-8 gennaio 2023 dalle ore 18 alle ore 20 Ingresso gratuito, parcheggio presso Scuola Media Roncalli, navetta da Piazza San Leone.

I Presepi a Piano di Sorrento

Parrocchia Santa Maria di Galatea

Il presepe ad opera di Antonio Morvillo in stile settecentesco, è aperto al pubblico nel Vicoletto Mortora, questi gli orari per visitarlo: dal 12 al 25 dicembre, sabato e domenica 10:00-12:00/16:00 – 20:00, dal 25 dicembre al 15 gennaio ogni giorno agli stessi orari.

I Presepi a Sant'Agnello

Santuario di San Giuseppe

Il presepe della Confraternita dei Giuseppini è realizzato nei locali sottostanti il Santuario. Occupa uno spazio di più di 30 metri quadri e rispecchia gli antichi borghi del ‘700 napoletano, con un nutrito gruppo di case realizzate in parte in tufo ed in parte in lastre di sughero ritagliate con attici e tettoie di tegole in terracotta come dall’antica arte dei maestri “cretari” di Maiano. Hanno contribuito alla sua realizzazione i maestri Peppe Ercolano di Meta e i napoletani Sinno e Pinfildi. L’opera più volte premiata da associazioni di categoria ed apprezzata da un sempre più nutrito numero di visitatori è aperta al pubblico nel periodo Natalizio, nei giorni feriali dalle 17,00 alle 20,00 nei giorni festivi al mattino dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30.

I Presepi a Sorrento

Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo

Circa un centinaio di pastori collocati su un magnifico scoglio presepiale le cui dimensioni superano abbondantemente il 25 metri di superficie. Tantissimi animali, unitamente alla presenza di ceste di frutta, di ortaggi e di verdure, di banchi di carne e di pesce, conferiscono grande vitalità al presepe della Cattedrale fino al punto di renderlo quasi pulsante di vita. Il tutto, naturalmente, nel pieno rispetto della tradizione, proponendo in primo piano le scene della taverna, dell’ Annunzio ai Pastori e, naturalmente della Natività di Gesù. Il presepe stabile, è visitabile tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 – dalle 16:30 alle 20:00.

Officina Solidale

In scena O’ Presepio vievente, in via Santa Maria della Pietà, scene viventi del ‘700 narrate nel cuore di Sorrento. Le date: 25-28-30 dicembre 1-6-7-8 gennaio 2023, dalle ore 18:00 alle ore 20:30.

Parrocchia S. Maria di Casarlano

La rappresentazione giunge alla sua XIII^ edizione, è una vera e propria opera d’arte che attira ogni anno numerosissimi visitatori, pellegrini e turisti. Le date utili per visitarlo sono il 26-27-29-30 Dicembre 2022 ed il 1-2-5-6-7-8-14-15 Gennaio 2023 dalle 18.00 alle 20.00.

I Presepi a Vico Equense

Parrocchia San Giovanni Evangelista, Bonea

Il presepe vivente dei piccoli, appuntamento mercoledì 28 dicembre dalle 15.30 alle 17.30 in Largo Don Pinuzzo e Vico Buono.

Chiesa SS.Annunziata

Mostra presepiale in collaborazione con l’Associazione Stabiese dell’arte e del Presepe, visitabile tutti i giorni dalle 16.30 alle 20.00, sabato domenica e festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.00.