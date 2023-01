Schiacciato da un bancale a Caivano, morto operaio di 22 anni: "Ora basta" La ministra Calderone alle parti sociali: "Ora un patto sulla sicurezza"

Gravissimo incidente sul lavoro a Caivano, in provincia di Napoli, dove, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, un operaio di 22 anni sarebbe rimasto schiacciato da un bancale. I militari della locale compagnia sono intervenuti intorno alle 8,30 nella zona industriale di Caivano, all'interno dell'azienda "M & C". La vittima era originaria di Marcianise (Caserta). I vigili el fuoco e le forze dlel'ordine sono intervenute si sta cercando di chiarire la dinamica dell'incidente.

"Ma ora basta ci vuole un patto sulla sicurezza sul lavoro, con cui dare risposte in termini complessivi definendo una strategia ampia" Sono le parole espresse dalla ministra del Lavoro, Marina Calderone, che si è rivolta alle parti sociali nel corso dell'incontro sulla sicurezza sul lavoro, richiamando la proposta di Cgil Cisl e Uil sul tema. Nel corso del suo intervento, la ministra avrebbe sottolineato l'importanza di ragionare insieme senza partire da posizioni preconcette.

"Strage inaccettabile. Urge intensificare controlli e formazione sulla sicurezza sul lavoro" è quanto dichiarano Paolo Capone, Leader UGL e Maria Rosaria Pugliese, Segretario Regionale UGL Campania. " Come sindacato, ribadiamo nuovamente l’importanza di investire sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Al contempo, è fondamentale potenziare i controlli per poter prevenire tragedie come questa. La manifestazione dell'UGL 'Lavorare per vivere' ha lo scopo di sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sul fenomeno inaccettabile delle cosiddette 'morti bianche'”.

Nappi (Lega): convocare subito tavolo regionale per sicurezza su lavoro

“Convocare immediatamente un tavolo regionale a cui prendano parte istituzioni, parti sociali e imprese. È questa la prima strada da percorrere per individuare soluzioni da mettere in campo per cercare di invertire la drammatica tendenza degli incidenti sul lavoro e delle morti bianche, altrimenti continueremo soltanto ad aggiornare la triste statistica dei decessi e dei feriti. Occorre dare risposte per una occupazione che sia di dignità, di diritti e di tutela, anche attraverso i fondi europei da utilizzare in sinergia con Inail per sostenere percorsi di messa in sicurezza per le piccole e medie imprese nei settori più a rischio. Esprimiamo la massima vicinanza ai familiari di Antonio, ennesima giovane vittima di una strage che va fermata con ogni mezzo a disposizione”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.