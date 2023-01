Procida saluta l'anno da capitale: festa a Marina Grande In apertura il video dell'annuncio dell'allora Ministro Franceschini e la gioia dell'isola

Una grande festa nella piazza di Marina Grande tra musica e arte per celebrare un anno eccezionale. Prima il video sulle note di 'Caruso' con le immagini dei luoghi più belli e suggestivi della regione Campania e il claim al centro dell'intero anno da capitale: “La cultura non isola”.

Ad aprire le celebrazioni però il video dell'annuncio da parte dell'allora Ministro della Cultura, Dario Franceschini: Procida sarà capitale italiana della cultura per il 2022. Annuncio all'epoca in videoconferenza, a causa ancora delle misure anticovid, e nelle immagini, per quanto a distanza, la gioia che dall'isola arriva fino alla capitale con il sindaco Dino Ambrosino che da subito commenta: “Opportunità storica per una piccola isola”.

Ed oggi quell'opportunità dopo un anno intenso di eventi si vuole celebrare, ma soprattutto capitalizzare. Sul palco il direttore di Procida capitale Agostino Riitano ricorda l'emozione di quei momenti e rilancia: “Piccole realtà custodi di un cambiamento possibile”.

L'isola del Mediterraneo saluta così l'anno da capitale italiana della cultura con una kermesse ricca di emozioni tra ricordi e nuovi eventi per guardare al futuro.