"Ciao Antonella", Napoli piange la scomparsa della finalista di Miss Italia Dopo una lunga malattia si è spenta all'età di 37 anni

Si terranno domani lunedi 23 gennaio i funerali di Antonietta Fragiello, nota come Antonella, modella napoletana finalista nazionale di Miss Italianel 2004. La giovane si è spentra all'età di 37 anni sconfitta da un male incurabile. Era ricoverata in ospedale. Napoletana originaria di Casoria aveva legato il suo volto a campagne pubblicitarie.

L'ultimo post su facebook per il marito

Tantissimi i messaggi sui social in queste ore di parenti, amici e conoscenti di Antonietta, per ricordarla:. L'ultimo post su Facebook lo aveva scritto meno di una settimana fa, per una splendida dedica al marito Carlo: "Sono lontana da te da qualche giorno e non c’è minuto della giornata a cui non penso a quanto io sia fortunata ad averti nella mia vita. Sei l’aria che respiro, il mio sorriso più bello, il mio sguardo più luminoso. Sei raro. Sei tu. Ti amo".