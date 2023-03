Penisola Sorrentina, per Pasqua è "sold out" ma restano i problemi del traffico Per ora non si parla dell'annunciata introduzione delle targhe alterne nei week end

La Pasqua in Penisola Sorrentina dà il via alla nuova stagione turistica e quest'anno è già sold out quanto a prenotazioni per cui fervono i preparativi degli operatori alberghieri ed extralberghieri per accogliere gli ospiti italiani e stranieri provenienti da tutto il mondo. Mentre il traffico automobilistico fa registrare un'impennata che la dice lunga sull'ulteriore incremento destinato a registrarsi nelle prossime settimane, non si hanno notizie dell'annunciato provvedimento di restrizione della mobilità nei week end con l'introduzione delle targhe alterne, misura da tutti ritenuta indispensabile per gestire i grandi numeri di arrivi in Costiera e che è stata al centro di un confronto del tavolo sull'accessibilità istituito presso la Prefettura di Napoli.

La statale sorrentina 145 resta la principale via di collegamento in entrata e uscita dalla Costiera

La proposta di attuarlo a partire dal primo aprile è evidentemente sfumata, così come non si registrano novità sugli altri provvedimenti da adottarsi per agevolare la mobilità in un'area sempre più congestionata dal traffico su gomma e in cronico deficit di valide alternative stante le criticità del servizio ferroviario e la scarsa efficacia delle vie del mare con i relativi servizi marittimi alle prese, peraltro, con il problema delle concessioni dei locali biglietterie finite al centro di un'inchiesta della magistratura con conseguente chiusura delle strutture. Insomma ancora una volta tocca alla statale 145 sopportare il peso dei grandi numeri con le inevitabili conseguenze sul piano dell'agibilità e anche dell'impatto ambientale provocato da migliaia di auto e bus che quotidianamente la percorrono.

I Sindaci dei sei comuni peninsulari con un comunicato congiunto son tornati a parlare di Circumveduviana per stigmatizzare la situazione in cui versa il servizio, quantunque nelle settimane scorse si siano più volte confrontati con il Presidente della 4° commissione regionale Luca Cascone e col Presidente di Eav Umberto De Gregorio. Un comunicato che però riconosce la validità della strada intrapresa sul piano del confronto a livello prefettizio e delle iniziative intraprese da Eav per uscire dalla crisi e per supplire alle attuali carenze del servizio.

Trasporti e Mobilità: il Comunicato dei Sindaci della Penisola Sorrentina

Questo il testo del comunicato congiunto dei sindaci peninsulari: "Le condizioni del trasporto ferroviario della Circumvesuviana sono sotto gli occhi di tutti. Ritardi ormai quotidiani, corse soppresse, sovraffollamenti abituali, convogli vecchi, sorveglianza insufficiente in stazioni e treni, improvvise interruzioni dei viaggi e, in particolare negli ultimi mesi, incidenti frequenti.

Si tratta di un quadro di precarietà che procura ogni giorno una lunga sequela di disservizi, rischi per l’utenza e problematiche logistiche che si ripercuotono sulle vite di pendolari e turisti. A ciò si aggiunge anche la risonanza di questa serie di disagi con danni di immagine in tempo reale e su scala mondiale alla luce della fama di meta turistica che vanta il nostro territorio.

Per questi motivi, non da oggi, stiamo lavorando per ottenere risposte incisive portando avanti con fermezza le istanze dei viaggiatori che meritano rispetto ed un servizio efficiente, sicuro e di qualità. Lo stiamo facendo al meglio delle nostre possibilità e, soprattutto, lo stiamo facendo nelle sedi designate a farlo: quelle istituzionali, nelle quali si affrontano emergenze di rilievo.

In tal senso, con la Prefettura di Napoli, che ringraziamo per l’attenzione e la sensibilità mostrate alle nostre istanze con particolare riferimento al tema della mobilità, è stato avviato da mesi un confronto utile a valutare ogni tipo di provvedimento in grado di portare alla risoluzione dei problemi che penalizzano gli utenti della Circumvesuviana. È un tavolo istituzionale che ci vede protagonisti e che accorpa i nostri Comuni ed Eav attraverso il contributo del Presidente Umberto De Gregorio il quale ha illustrato nei dettagli il programma di rilancio dell’azienda: lo ha fatto con la consapevolezza dei disagi subiti dagli utenti e specificando che, evidentemente, il riassetto finale del servizio ha bisogno di tempo e non potrà essere immediato. Nel frattempo, è chiaro, proprio nei confronti in corso in Prefettura, è stato sottolineato che Eav si sta adoperando per individuare e attuare misure in grado almeno di attenuare i disagi.

Il nostro ruolo di amministratori suggerisce che sia proprio questo il modo adeguato di affrontare i problemi. È necessario non dimenticarlo, anche perché siamo giunti alla vigilia di un’altra stagione turistica che si prospetta di grande rilievo, in termini di presenze, per il nostro territorio. Anche questo impone massima risolutezza visto che la Circumvesuviana dovrebbe rappresentare l’alternativa di rilievo alle vie del mare e ai trasporti su gomma. Vogliamo un trasporto ferroviario di massima qualità. Per raggiungere questo obiettivo, continueremo a lavorare insieme e sempre all’interno del tavolo istituzionale".

(nella foto: i sei sindaci della Penisola Sorrentina)