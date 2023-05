Sorrento, Costanzo Iaccarino Federalberghi: "Il turismo è motore dell'economia" I dati sul turismo in Costiera presentati alla 73.a assemblea di Federalberghi a Bergamo-Brescia

La 73° assemblea nazionale di Federalberghi in corso a Bergamo-Brescia capitale italiana della Cultura è stata l'occasione per Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Campania e della Penisola Sorrentina per evidenziare i dati positivi del settore che in Campania conta 7.087 strutture ricettive ufficiali. Le camere alberghiere sono 55.282, mentre le 21.916 unità locali delle imprese attive nel settore ricettivo e della ristorazione danno lavoro a 85.133 addetti.

Considerando queste e altre informazioni, si può stimare che il valore aggiunto turistico per il territorio sia pari a 6.1 miliardi di euro, di cui circa 1.58 prodotti nella sola città di Napoli, 1.4 a Sorrento e dintorni e 1.53 nel Salernitano che comprende località come la costiera amalfitana e il Cilento, senza dimenticare l’altrettanto importante contributo delle isole del golfo partenopeo.

I dati sono estratti dal rapporto “Alberghi e affitti brevi” da cui emerge con chiarezza come il valore generato da un soggiorno in albergo è ben diverso dall’alloggio in un appartamento in affitto.

Basti pensare, infatti, al personale impiegato nelle due diverse formule di ospitalità: in albergo non ci si limita a fornire le chiavi all’arrivo e a pulire la stanza al termine del soggiorno, ma si forniscono innumerevoli ulteriori servizi grazie a personale altamente qualificato.

Più in generale, il contributo di un albergo all’economia locale non sta semplicemente nei suoi fatturati, nella sua economia in senso stretto, ma negli effetti espansivi che è in grado di diffondere sugli altri settori.

“Il turismo rappresenta un asset strategico per l’economia locale e il dossier elaborato da Sociometrica lo conferma ancora una volta – commenta il presidente di Federalberghi Campania, Costanzo Iaccarino – Il merito è della naturale vocazione all’accoglienza e della consolidata cultura dell’ospitalità che hanno fatto della nostra regione una delle mete preferite dai viaggiatori di mezzo mondo già all’epoca del Grand Tour e che è stata successivamente valorizzata dalle capacità di numerosi imprenditori. Ecco perché, soprattutto nell’attuale fase di espansione del movimento turistico, è indispensabile sostenere il comparto garantendo servizi di livello adeguato, in particolare per quanto riguarda il trasporto pubblico locale e la sicurezza dei mezzi pubblici e dei luoghi frequentati dai viaggiatori”.

(Nella foto Costanzo Iaccarino)