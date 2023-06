E' morto Silvio Berlusconi: per 30 anni leader del Centrodestra E' morto in mattinata all'ospedale San Raffaele di Milano

E' morto all'età di 86 anni, all'ospedale San Raffaele di Milano Silvio Berlusconi. Le sue condizioni si erano aggravate mella notte e in mattinata sono arrivati a stretto giro, Paolo Berlusconi e poco dopo a bordo di auto diverse i figli Marina, Eleonora, Barbara e Pier Silvio Berlusconi. I valori di Silvio Berlusconi, ricoverato da venerdì scorso per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo non sono migliorate e la situazione è precipitata in poche ore.