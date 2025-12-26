Cadono calcinacci in via Toledo: turista colpita Ferita per fortuna in maniera lieve

Paura in Via Toledo poco dopo l'ora di pranzo, quando l' arteria era percorsa da tantissime persone: dei calcinacci si sono staccati da un balcone di un edificio privato colpendo alcune turiste che sono rimaste ferite.

Immediatamente soccorse dai sanitari, con una delle turiste accompagnata all' ospedale Vecchio Pellegrini per accertamenti sebbene le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e gli uomini della volante per gli accertamenti del caso e per mettere in sicurezza l'abitazione da cui si sono staccati i calcinacci.