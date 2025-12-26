Scontro Russia Ucraina, scoppia il caso Napoli, l'Anpi prende le distanze "Iniziativa promossa da una sezione di Napoli e non condivisa dalla segreteria nazionale"

"L'Anpi ribadisce le sue chiarissime posizioni sul conflitto in Ucraina, la condanna dell'invasione russa, l'urgenza di operare per una soluzione negoziata del conflitto, la necessità di fermare la folle corsa al riarmo e respinge radicalmente qualsiasi accusa al presidente della Repubblica che rappresenta l'unità nazionale".

Lo sottolinea la segreteria nazionale dell'Anpi dopo le polemiche sulla vicenda legata a un'iniziativa del Comitato provinciale di Napoli. "In merito all'episodio avvenuto in una iniziativa promossa da una sezione dell'Anpi di Napoli e non condivisa dalla segreteria nazionale, la prima cosa da fare è abbassare i toni - continua - Nei fatti, al termine di una affollatissima conferenza pubblica, è stato organizzato un flash mob di contestazione. Abbiamo poi registrato un crescendo inaccettabile di strumentale rumore e di calunnie rivolte all'Associazione nazionale che respingiamo con sdegno, ma anche con amarezza, perché in qualsiasi polemica non dovrebbe mai sfuggire a personalità della politica e delle istituzioni il limite dell'offesa e della diffamazione". "L'Anpi, per sua natura e costituzione, considera un valore il pluralismo e la dialettica democratica: beni da salvaguardare, anche nei confronti più aspri", conclude la segreteria nazionale.