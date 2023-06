Le voci di Napoli: giovani talenti campani in bella mostra Grande successo a Nola per l’evento di Angelo Iannelli

Si è svolto in una Piazza Duomo stracolma di persone, l’ottava edizone del prestigioso Festival “Le voci di Napoli”, musica, moda, spettacolo e solidarietà, ideato e curato dall’artista Angelo Iannelli e organizzato in collaborazione con l’associazione Vesuvius, comune di Nola e con il patrocinio morale di Telethon

Conduttori della serata Festival Voci di Napoli

A condurre la serata insieme con Angelo Iannelli, le bellissime Edda Cioffi e Emanuela Gambardella con la miss Lucia Schettino.

Gli ospiti

La manifestazione inserita ha voluto valorizzare i giovani talenti campani e mostrare al mondo la grande bellezza del canto, della moda e del ballo.

Le voci più interessanti del panorama regionale e nazionale, sono salite sul prestigioso palco di Piazza D’uomo: Miky Petillo, Andrea Facciuti, Francesco Montuori, Emanuele Matrullo, Francesco Cellamare, Gennaro Morra, Valeria Granozio, Sara, Eangle One, Giuseppe D’angelo, Enzo Borriello, Emyra e Rosella Monaco a tutti consegnati Diploma di merito e liquore babarè e alcune primizie azienda agricola Turboli .A giudicare le esibizioni dei cantanti una giuria di qualità assoluta, messa in serie difficoltà per il talento espresso dai cantanti, in giuria vi erano:

Bruno Lanza autore commediografro e musicista, nella sua vasta produzione troviamo composizioni per Andrea Bocelli, Nino D’angelo, Gigi Finizio e tanti altri. Lucia Cassini, cantante e attrice partenopea definita la totò in gonnella, tra le sue canzoni famosi al mondo da ricordare ” balla , balla, balla, Concetta”.

Ida Rendano, cantante, attrice teatrale e showgirl italiana, interprete della canzone napoletana, Pietro Di Palma editore radiofonico presso Radio One stereo.Ricco è stato il parterre degli ospiti della serata, la vincitrice della passata edizione del Festival Rubina Della Pietra, che ha omaggiato il pubblico con un suo brano, l’Accademia di moda Maria Mauro ha proposto una scenografia esclusiva dedicata al Napoli calcio campione d’Italia, Jariel Gabriele Bonomo ha sfilato i suoi abiti unici, emozioni a raffica in Piazza con i campioni tangheri argentini: Francesco Menichini e Antonella Devastato accompagnati dai ballerini:

Francesca Russo e Antonio Lucci e ancora le scuole di ballo: Dancing Stars - Milonga e Passione Danza, l’artista Aigul Duischeeva ha incantato il pubblico con i suoi giochi di luce , applauditi anche i campioni di ballo Rosa Granato e Francesco Sepe , non è mancata la bellezza con le miss: Vanya Scarpato, Manzi Rosella, Martina Vanzanella , Bruna Raia, Elena Aragni ,Lucia Pia Vitolo e Leopaldi Manuela.

Presenti alla serata anche ragazzi speciali e associazioni di promozione sociale.

Il sindaco di Nola Carlo Buonauro, l’assessore alla cultura Elvira Caccavale, Il sindaco di Camposano Francesco Barbato e il sindaco di Saviano Vincenzo Simonelli. Alcuni riconoscimenti sono stati realizzati dall’artista Luigi Calì.

Gemellaggio con altri Festival

Il Festival “Le Voci di Napoli “ha instaurato una sorte di gemellaggio con il “Song Summer Festival “e Sanremo Canta Napoli , i vincitori e alcuni talenti del” Festival Le Voci di Napoli “saranno ospiti Avella e a Sanremo.

A vincere il Festival è stato il duo Emanuele Matrullo e Francesco Cellamare con la canzone “Se Cinema Paradiso” del Volo, mentre il premio della critica è andato alla talentuosa Rossella Monaco con la canzone Alleria di Pino Daniele.

È stata una serata ricca di emozioni tra: musica, spettacolo, solidarietà e bellezza come ha asserito emozionato dal palco il sindaco di Nola Carlo Buonauro, che si è complimentato con l’associazione Vesuvius A.P.S e il padron dell’evento Angelo Iannelli e che a sua volta ha ringraziato l’amministrazione comunale e i presenti per la calorosa accoglienza , dando appuntamento alla nona edizione. Fotografi ufficiali: Pio Angillotti e Angelo Cannavacciuolo.