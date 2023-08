Carta Acquisti, code a Napoli per i 40 euro statali: "E' la fila della miseria" Centinaia di persone da ore davanti agli uffici di via Tommasi

Centinaia di persone sono in fila da ore a Napoli sotto il sole per richiedere la Carta acquisti da 382,50 euro, pari a 40 euro mensili.

Davanti agli uffici del welfare in via Tommasi, nella zona del Museo, c'è la ressa, presente anche un'ambulanza. La Carta Acquisti è la nuova misura istituita dal Governo per le persone che hanno compiuto 65 anni o hanno figli di età inferiore ai 3 anni che si trovano in una situazione economica particolarmente disagiata.

Parte di queste persone sono tra coloro che non ricevono più il reddito di cittadinanza. Ma le code di oggi sono dovute probabilmente al fatto che in tanti sono stati esclusi dall'elenco dell'Inps e non hanno ricevuto la carta a casa. Poiché i fondi a disposizione per la misura sono limitati in questa prima fase in tanti non sono stati ammessi al beneficio.

Su 72mil aventi diritto ci sono risorse che coprono il fabbisogno solo per 31mila carte acquisti. In alcuni casi si tratta di persone che hanno smarrito la lettera dell'Inps necessaria a ritirare il sussidio. Per questi ultimi si ricorda che presentando il proprio codice fiscale, sempre che rientrin nell'elenco degli aventi diritto, potranno ottenere la ristampa della lettera.