Cardarelli, l'ospedale chiarisce: "Pronto soccorso garantisce piena assistenza" Il personale medico disconosce la nota inviata da un dirigente di una sigla sindacale

A seguito delle recenti notizie di stampa, la Direzione dell’ospedale ritiene necessario chiarire che il Pronto Soccorso del Cardarelli è in piena attività ed è capace di garantire servizi assistenziali di elevata qualità alla cittadinanza, grazie alla capacità e professionalità del proprio personale e ai modelli organizzativi aggiornati in modo continuo.

La nota indirizzata alle sigle sindacali ed alla direzione del Cardarelli, pubblicata da alcuni giornali che si dichiara come firmata da “tutti i dirigenti medici del Pronto Soccorso e i dirigenti medici con ordine di servizio in Pronto Soccorso” è stata disconosciuta dal personale medico del Pronto Soccorso e da gran parte del personale dei reparti che assicurano i turni in PS in base ad ordine di servizio. Tale disconoscimento è avvenuto con dichiarazioni e note inviate alla Direzione aziendale.

Quanto riportato da un sindacalista della dirigenza medica parrebbe rispondere a logiche strumentali più che di rappresentanza dei lavoratori, in considerazione anche dei turni di servizio in Pronto Soccorso effettuati nelle scorse settimane da dirigenti sindacali afferenti a quella specifica sigla.

Nella giornata odierna, anche nel corso di incontri tra la dirigenza dell’ospedale e alcune sigle sindacali dell’area non dirigenziale è emersa la presa di distanza circa i contenuti riportati oggi dalla stampa.

Le dichiarazioni inerenti l’inerzia della direzione in merito alla mancanza di personale, all’inesistenza di percorsi assistenziali ed all’assenza della Direzione nel periodo estivo non hanno evidenza nei fatti. La direzione dell’Azienda è sempre stata presente nel periodo estivo, tanto è vero che l’11 agosto due sindacalisti della dirigenza medica hanno incontrato il Direttore Amministrativo e il 15 agosto il Direttore Sanitario era presente nel Pronto Soccorso per essere vicino al personale. In ogni giorno del periodo estivo la gestione degli accessi e il turn over dei posti letto sono stati monitorati (mediamente 184 accessi al giorno) e, nei giorni in cui è stata superata la soglia di allerta, è stata inviata una comunicazione al servizio 118 per richiedere la sospensione dei trasferimenti in ospedale dei pazienti meno gravi.

Per quanto riguarda l’organizzazione, nel corso dell’ultimo anno il Pronto Soccorso ha visto la strutturazione di un percorso veloce (fast track) per i pazienti con problemi ortopedici che accedono in emergenza; di un ambulatorio ad accesso diretto di otorinolaringoiatria per la gestione rapida e specialistica; delle trasfusioni in emergenza garantite dalla medicina trasfusionale e da un reparto di Medicina, anziché dai medici dell’Emergenza; da un servizio di consulenza oncologica attivi ogni mattina ai pazienti del Pronto Soccorso.

Il reparto Obi - Pronto Soccorso ha sempre potuto contare almeno su 6 medici per ogni turno e non su 4 come riportato nelle dichiarazioni; inoltre il Cardarelli è tra le prime strutture in Campania ad aver attivato l’incremento orario dei medici specializzandi in servizio in Pronto Soccorso, come permesso dal recente Decreto. Inoltre, è stato bandito un nuovo avviso pubblico per il reclutamento di ulteriori medici di emergenza.

Dire che il Cardarelli vive gli stessi problemi di tutti i grandi ospedali italiani o fare gli auguri al personale per ferragosto non significa sottovalutare i problemi, ma uscire da un clima di anomala emergenza che non serve a costruire il futuro. La critica alla Dirigenza per gli auguri di Ferragosto inviati ai dipendenti è la prova che si teme il cambiamento e la costruzione di rapporti più distesi all’interno dell’ospedale.