Scomparsa Maione, Il sindaco Manfredi: "Grande perdita per Napoli" "Grand Hotel Vesuvio biglietto da visita internazionale"

La scomparsa di Sergio Maione rappresenta una grande perdita per Napoli. Un uomo che ha sempre guardato al futuro valorizzando la dimensione internazionale della città attraverso il biglietto da visita del Grand Hotel Vesuvio. Dell'albergo celebrammo recentemente i primi 140 anni: tanti i progetti imprenditoriali in campo, tanto l'amore per Napoli. Alla famiglia la vicinanza mia personale e di tutta l'Amministrazione". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.