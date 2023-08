Napoli, nave di migranti in arrivo. Trapanese: siamo al collasso L'assessore al welfare del Comune di Napoli, Luca Trapanese, lancia l'allarme per l'accoglienza.

L'assessore al welfare del Comune di Napoli, Luca Trapanese, lancia l'allarme sui numeri dell'accoglienza dei minori immigrati non accompagnati, alla vigilia dello sbarco in città della nave ong Ocean Viking. "Sono avvilito - dice - non sappiamo letteralmente più come fare, le nostre comunità di accoglienza sono al collasso". "Sappiamo - aggiunge - che sulla Ocean Viking la situazione è allarmante, ci sono 28 donne, quattro delle quali incinte, sei uomini disabili e 143 minori. Non sappiamo quanti migranti si sono effettivamente fermati a Vibo e nemmeno quanti dei minori sono accompagnati. Avremo piu tardi una riunione per gli ulteriori aggiornamenti. Ma personalmente sono avvilito, non sappiamo piu come fare, siamo a oltre 238 minori non accompagnati che abbiamo accolto da gennaio e le nostre comunità sono collassate". Prima, ricorda Trapanese, gli arrivi "erano poche unità al mese, adesso dobbiamo fronteggiare numeri sempre più consistenti e non abbiamo più luoghi dove mettere queste persone. Sono preoccupato, rischiano di finire in strada ma noi tutto quello che potevamo fare, che potevamo e possiamo, fare l'abbiamo già messo in campo". Conclude l'assessore: "Quindi se non arriva un aiuto serio e massiccio dal Governo i Comuni non possono fare altro che stare a guardare questo fenomeno di immigrazione enorme, quasi triplicato in quest'anno".