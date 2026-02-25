Castellammare: "La spiaggia resta libera, il mare gratis è un diritto sociale" Dichiarazione del sindaco Luigi Vicinanza

"Facciamo chiarezza sulla spiaggia libera di Castellammare di Stabia. Il tratto di arenile che va dalla banchina di Zi Catiello fino ai confini di Marina di Stabia resterà spiaggia libera attrezzata. Non ci sono equivoci, non ci sono privatizzazioni, non c’è alcuna volontà di sottrarre questo spazio ai cittadini".

A parlare è il sindaco di Castellammare di Stabia Luigi Vicinanza. "Come ho sempre detto, e lo ribadisco con forza: la spiaggia resta libera. Il mare deve essere di tutti. Il mare gratis è un nuovo diritto sociale, un principio di equità e civiltà che questa amministrazione difende con convinzione e che vuole continuare a garantire così come abbiamo fatto la scorsa estate.

La procedura avviata serve esclusivamente ad attrezzare e migliorare la fruizione dell’arenile. Così come lo scorso anno abbiamo installato docce, servizi igienici, passerelle, spogliatoi e garantito la vigilanza, quest’anno vogliamo fare ancora meglio. Vogliamo offrire servizi più efficienti, maggiore sicurezza e più decoro, senza togliere nulla alla natura pubblica e gratuita della spiaggia.

Il nostro obiettivo è semplice e chiaro: garantire accesso libero, servizi dignitosi e qualità per tutti. Perché la spiaggia è un bene comune e resterà tale".