Prima gli spari poi l'esplosione. I consiglieri: "Situazione allarmante" Cimmino e D'Amora: "Serve un tavolo urgente con Prefettura e Forze dell'Ordine"

Clima di forte preoccupazione a Castellammare di Stabia dopo gli ultimi gravi episodi di cronaca. Nel giro di poche ore la città è stata teatro di una sparatoria e dell’esplosione di un ordigno davanti a un distributore di carburante. A questi fatti si aggiunge un’escalation di furti in appartamenti, auto e motocicli che sta alimentando un diffuso senso di insicurezza tra i cittadini.

A intervenire sono i consiglieri comunali Antonio Cimmino e Gisella D’Amora, che parlano di una situazione “allarmante” e chiedono un cambio di passo immediato da parte dell’Amministrazione. Nel mirino, la distanza tra gli impegni assunti in campagna elettorale e la percezione attuale sul territorio. “La sicurezza era stata indicata come priorità assoluta – sottolineano – ma oggi la città si sente abbandonata e sempre più esposta alla criminalità diffusa”.

I due esponenti chiedono la convocazione urgente di un tavolo straordinario sulla sicurezza con Prefettura e Forze dell’Ordine, il potenziamento del sistema di videosorveglianza, un maggiore controllo del territorio – soprattutto nelle aree più colpite – e misure di sostegno per cittadini e attività economiche vittime di atti criminali.

“La sicurezza non può restare uno slogan elettorale – concludono – ma deve tradursi in azioni concrete e risultati verificabili”. I consiglieri assicurano che continueranno a vigilare affinché Castellammare di Stabia torni a essere una città vivibile e sicura.