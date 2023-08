Incendio capannone a San Giovanni a Teduccio, Arpac in azione per i veleni Sul posto è stato posizionato ed è attualmente attivo un campionatore ad alto flusso per le diossine

Questa mattina i tecnici del Dipartimento Arpac di Napoli, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, sono intervenuti nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, nell'area orientale della città, dove nella notte, presso un capannone in via delle Repubbliche Marinare, è divampato un incendio, tuttora in corso di spegnimento. Sul posto è stato tempestivamente posizionato ed è attualmente attivo un campionatore ad alto flusso per la ricerca di diossine e furani dispersi in atmosfera ed è stato collocato ed è già attivo un Laboratorio mobile per il monitoraggio della qualità dell'aria che integrerà il monitoraggio costantemente svolto, in via ordinaria, con le stazioni fisse della rete regionale. Il Laboratorio fornirà i dati orari delle concentrazioni del particolato (in particolare PM10 e PM2.5) nonché del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e dell'ozono. L'Arpac diffonderà i dati non appena saranno disponibili.