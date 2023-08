Stop al reddito, protesta a Napoli: bloccata Piazza Garibaldi Traffico deviato sul lato mare, cori e striscioni anti Meloni

Sono scesi nuovamente in piazza questa mattina gli ex percettori del reddito di cittadinanza. Almeno 400 persone si sono radunati questa mattina a piazza Garibaldi, davanti alla stazione ferroviaria di Napoli, seguiti da un ingente spiegamento di forze dell'ordine. Traffico in tilt, il corteo è stato deviato su corso Garibaldi lato mare. In piazza cori e striscioni anti Meloni e contro il Governo che "fa la guerra i poveri"

Per il momento la manifestazione si sta svolgendo senza particolari problemi. Ma non sono mancati momenti di tensione.

I manifestanti dopo la partenza da piazza Garibaldi e dopo aver percorso via Amerigo Vespucci e via Alessandro Volta, si dirigono verso la rampa di accesso all'autostrada. Forze dell'ordine schierate con uomini e camionette per evitare al corteo l'accesso. Qualcuno ha tentato di forzare il blocco.