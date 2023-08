Stop al reddito, in centinaia bloccano l'autostrada: scontri con la polizia La testa del corteo da Via Marina ha tentato di forzare il blocco arrivando sulla rampa di accesso

Sono scesi nuovamente in piazza questa mattina gli ex percettori del reddito di cittadinanza. Almeno 500 persone che via via sono diventate sempre di più si sono radunati questa mattina a piazza Garibaldi, davanti alla stazione ferroviaria di Napoli, seguiti da un ingente spiegamento di forze dell'ordine. Traffico in tilt, il corteo è stato deviato su corso Garibaldi lato mare. In piazza cori e striscioni anti Meloni e contro il Governo che "fa la guerra i poveri"

I manifestanti dopo la partenza da piazza Garibaldi e dopo aver percorso via Amerigo Vespucci e via Alessandro Volta, si sono diretti verso la rampa di accesso all'autostrada. Forze dell'ordine schierate con uomini e camionette per evitare al corteo l'accesso. Ma il gruppo di testa ha forzato il posto di blocco, e hanno bloccato l’autostrada in via Ferraris: tafferugli e scontri con la polizia. Uno ei manifestanti è rimasto lievemente ferito alla testa.