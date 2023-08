Volo da Skiatos a Napoli cancellato, 150 napoletani bloccati in Grecia Da ieri sera non possono rientrare a casa

Una vera e propria Odissea per 150 vacanzieri che dovevano far rientro sull'aeroporto di Napoli Capodichino dopo le ferie trascorse sulla bella isola di Skiatos, in Grecia.

Il volo EasyJet che ieri sera sarebbe dovuto partire alle 22.20 (ora locale) è stato improvvisamente cancellato. L'avviso è arrivato via mail ai turisti alle 18,41 ma senza ulteriori spiegazioni da parte della compagnia aerea. Da Skiatos a Napoli nessun altro volo diretto. Nel gruppo tante famiglie con bambini piccoli che hanno dovuto trovare un alloggio sull'isola con aggravio di costi e tempi. Stando a quanto si è appreso al momento il gruppo non avrebbe ricevuto alcun tipo di assistenza, né informazioni utili per rientrare a casa in sicurezza.