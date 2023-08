CoreAcademy: opportunità lavorative e requisiti per partecipare Conversion and Resilience". Bando 2023/2024

Formare figure specializzate nel settore dei servizi pubblici che indaga nell'ambito dei servizi sanitari e socio-sanitari utilizzando un approccio multidisciplinare e circolare. E' online il bando per partecipare alla terza edizione della "CoreAcademy. Conversion and Resilience", corso di alta formazione istituito presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, direttore scientifico Paolo Ricci, in collaborazione con KPMG, DXC Technology ed Exprivia.

Al percorso, interamente gratuito, saranno ammessi 20 laureati triennali e 15 laureati magistrali di età non superiore a 28 anni e che abbiano conseguito il titolo di studio non prima dell'anno accademico 2020-2021.

La selezione avverrà attraverso un colloquio motivazionale volto a valutare il profilo culturale, la motivazione, le capacità cognitive, realizzative e relazionali dei candidati nonché la conoscenza della lingua inglese.

Il progetto didattico, che si sviluppa in cinque mesi di corso, è destinato a promuovere la conoscenza e la capacità professionale, tecnica e scientifica nel comparto dei servizi pubblici e, per questa edizione, dei servizi sanitari e socio-sanitari. L'impegno orario previsto (fino ad un massimo di circa 475 ore) comprenderà lezioni frontali, laboratori, seminari, eventi esterni, project work in azienda. Le attività formative saranno svolte anche attraverso panel di studio e di progetto organizzati con la partecipazione del personale di Enti del Sistema Sanitario Nazionale. Il percorso formativo sarà tenuto in lingua italiana.

Sarà possibile presentare la domanda di partecipazione fino alle 15 (GMT+1) del 20 settembre 2023. Per candidarsi collegarsi all'indirizzo www.coreacademy.unina.it.

Ecco il bando di selezione per l’ammissione alla “CoreAcademy” Conversion and Resilience” a.a. 2023/2024

Articolo 1

Disposizioni Generali Nell’ambito della cooperazione tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e la KPMG Advisory, Exprivia s.p.a e Dxc Technology, finalizzata alla qualificazione e formazione di studenti, attraverso un percorso formativo denominato “CoreAcademy. Conversion and Resilience”, destinato a promuovere la conoscenza e la capacità professionale, tecnica e scientifica nel comparto dei servizi pubblici e, per questa edizione, dei servizi sanitari e socio-sanitari, è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per laureati in possesso del titolo di laurea magistrale e triennale per l’ammissione alla ”CoreAcademy. Conversion and Resilience”, il cui progetto didattico è articolato su 5 mesi, da svolgersi presso il polo tecnologico di San Giovanni a Teduccio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e presso le sedi delle aziende partner.

Articolo 2

Obiettivi formativi e Profili. Professionali Il percorso formativo oggetto del bando, che si propone di formare figure specializzate nel settore dei servizi pubblici che indaga nell’ambito dei servizi sanitari e socio-sanitari utilizzando un approccio multidisciplinare e circolare, sarà sviluppato con una metodologia di “blended learning” che prevede una integrazione tra formazione in presenza, didattica di laboratorio e didattica esperienziale, oltre che interventi seminariali e testimonianze dal mondo delle imprese. I discenti che termineranno il percorso didattico-formativo saranno in grado di svolgere funzioni di supporto al middle e al top management, con possibili opportunità di crescita e di sviluppo nella carriera manageriale stessa anche in funzione dell’esperienza successivamente ottenuta, in materia di: - Pianificazione e gestione di progetti, anche di elevata complessità, - Definizione di modelli organizzativi di servizi, con particolare riguardo a Enti pubblici nonché enti e organizzazioni operanti nel contesto del SSN e SSR, - Progettazione e attuazione della trasformazione digitale e servizi innovativi, - Metodologie e strumenti di Data Analytics e supporto delle attività della direzione strategica aziendale, - Servizi e soluzioni tecnologiche connesse alla trasformazione digitale applicata al contesto dei servizi pubblici, con particolare riferimento alla Sanità, - Definizione di modelli e strumenti di rendicontazione contabile e sociale, con specifico riguardo alla misurazione del valore nel settore pubblico, - Etica applicata all’Azienda e alla gestione dei servizi pubblici. - Regulation, Governance, Data Analytics (Sustainability, Health, Privacy).

Articolo 3

Sede, durata, articolazione e svolgimento delle attività Il progetto didattico è articolato su 5 mesi e prevede la partecipazione di un numero di 35 discenti, di cui laureati triennali in numero di 20, e i laureati magistrali in numero di 15. L’impegno orario previsto (fino ad un massimo di circa 475 ore) comprenderà lezioni frontali, laboratori, seminari, eventi esterni, project work in azienda. Le attività formative saranno svolte anche attraverso panel di studio e di progetto organizzati con la partecipazione del personale di Enti del Sistema Sanitario Nazionale. Il percorso formativo in Academy sarà tenuto in lingua italiana. La frequenza alle attività del corso è obbligatoria almeno per il 75% del totale dell’impegno orario previsto. In caso di mancata frequenza, di scarso profitto o di comportamenti comunque censurabili, l’Università può decidere la sospensione, nonché l’esclusione del partecipante. Gli studenti che abbiano provveduto alla frequenza secondo quanto fissato dal programma riceveranno una attestazione del percorso formativo per la parte effettivamente frequentata. Il Calendario delle attività formative, contenente l’orario giornaliero delle lezioni, i docenti coinvolti e i contenuti dei moduli formativi, sarà reso pubblico prima dell’inizio dell’Academy attraverso il sito www.coreacademy.unina.it. La partecipazione alla “CoreAcademy. Conversion and Resilience” è gratuita.

Articolo 4

Requisiti di ammissione Possono partecipare alla selezione, secondo le modalità indicate al successivo articolo 5, i cittadini italiani, i cittadini comunitari ovunque soggiornanti, i cittadini non comunitari che alla data di scadenza del presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti: Per n.15 laureati magistrali: ? Laurea Magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04, ovvero qualora non conseguito in Italia, titolo universitario equipollente o conseguito presso Istituti di formazione riconosciuti a livello europeo. Ai soli fini della procedura in oggetto, la commissione si riserverà di valutare l’equipollenza del titolo. ? Laurea conseguita non antecedentemente all’anno accademico 2020-2021. ? Età non superiore a 28 anni. Per n. 20 laureati triennali: ? Laurea Triennale conseguita ai sensi del D.M. 270/04, ovvero qualora non conseguito in Italia, titolo universitario equipollente o conseguito presso Istituti di formazione riconosciuti a livello europeo. Ai soli fini della procedura in oggetto, la commissione si riserverà di valutare l’equipollenza del titolo. ? Laurea conseguita non antecedentemente all’anno accademico 2020-2021. ? Età non superiore a 28 anni. Possono, inoltre, partecipare al bando coloro i quali conseguiranno il titolo richiesto per l’ammissione alla selezione entro e non oltre lo svolgimento della prova di selezione ai sensi dell’art. 7 del presente bando. Sono altresì ammessi, come uditori, i dipendenti dei partner in un numero non superiore al 20% del totale degli studenti ammessi e comunque non oltre la capienza delle aule nel rispetto delle norme di sicurezza. Gli uditori saranno individuati direttamente dal Referente Scientifico del progetto dell’azienda a cui afferiscono e pertanto non dovranno candidarsi alla presente selezione. Per tali uditori, in qualità di dipendenti non sarà prevista l’attività di project work aziendale. Nella fase di selezione sarà garantito il principio della pari opportunità. I requisiti prescritti devono essere posseduti entro il termine stabilito nel presente avviso. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva e l'Università può disporre, con provvedimento motivato, in qualunque fase della presente procedura selettiva, nonché alla conclusione della stessa ai fini dell'ammissione all'Academy, l’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti (ovvero coloro che non hanno ancora conseguito il titolo di studio richiesto entro la data di scadenza del bando, qualora risultassero idonei vincitori, decadranno dall’ammissione al corso in caso di mancato conseguimento del titolo entro il termine stabilito dal presente avviso).

Articolo 5

Modalità di presentazione della domanda di ammissione La domanda di ammissione al presente avviso di selezione dovrà essere presentata esclusivamente in modalità on – line attraverso il sito www.unina.it a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino irrevocabilmente, pena esclusione dalla procedura di selezione le ore 15:00 (GMT+1) del giorno 20 settembre 2023. Per potersi iscrivere alla selezione ogni candidato dovrà necessariamente essere dotato di un indirizzo di posta elettronica. Di seguito, le modalità di perfezionamento della procedura di iscrizione: 1) Collegarsi al sito web www.coreacademy.unina.it. 2) Dalla barra di navigazione scegliere l’opzione “Selezioni” 3) Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato dovrà: a) provvedere all’inserimento dei dati richiesti; b) allegare: curriculum vitae, certificato di Laurea (o dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà relativa al titolo posseduto o che sarà posseduto, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.), e copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità; c) spuntare la casella relativa alla dichiarazione di veridicità dei dati inseriti; d) cliccare sul tasto “Invia” L’inosservanza di una delle prescrizioni sopra indicate comporterà la non ammissione alla prova di selezione e, comunque, l’esclusione dalla procedura stessa. I candidati diversamente abili che hanno necessità di ausilio per lo svolgimento delle prove dovranno selezionare la voce “si” nel campo “diversamente abili” e dovranno inoltrare, per posta elettronica all’indirizzo infocoreacademy@unina.it – pena la mancata applicazione del beneficio richiesto - entro e non oltre le ore 15.00 (GMT+1) del giorno 20 settembre 2023, apposita istanza nella quale siano indicati l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova d’esame.

Articolo 6

Commissione Giudicatrice per Selezione La Commissione preposta alla selezione sarà nominata successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione. La composizione della citata commissione sarà resa nota mediante avviso, pubblicato esclusivamente all’Albo Ufficiale dell’Università (presente nel sito www.unina.it) e sul sito www.coreacademy.unina.it.

Articolo 7

Modalità e svolgimento delle selezioni La selezione per l’ammissione alla “CoreAcademy. Conversion and Resilience”, realizzata da un’apposita Commissione giudicatrice, consiste in: ? un colloquio motivazionale volto a valutare il profilo culturale, la motivazione, le capacità cognitive, realizzative e relazionali dei candidati nonché la conoscenza della lingua inglese. Il punteggio massimo assegnato a ciascun candidato dalla Commissione giudicatrice è di 100 punti. La graduatoria dei vincitori sarà stilata secondo il punteggio del colloquio motivazionale, che si intenderà superato se il candidato avrà riportato la votazione di almeno 60/100. Saranno ammessi all’Academy i candidati che saranno risultati idonei e si saranno collocati nella graduatoria a valle dell’accertamento dei requisiti e della prova di selezione. In caso di rinunce dei candidati ammessi all’Academy, saranno contattati i candidati idonei successivi, scorrendo la graduatoria. L'Università si riserva inoltre il diritto di aumentare il numero degli studenti di laureati magistrali o viceversa di laureati triennali ad un massimo di 35 al fine della composizione della classe. La modalità di svolgimento dei colloqui motivazionali sarà resa nota, esclusivamente mediante pubblicazione informatica sul sito web www.coreacademy.unina.it.

La selezione si terrà presumibilmente nel mese di ottobre 2023. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2 della L. 16 giugno 1998, n.191, se due o più candidati ottengono, a conclusione della procedura di valutazione, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d’età per ciascuna delle categorie di laureato magistrale e laureato triennale. Gli avvisi pubblicati sul sito avranno valore di notifica ufficiale e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati. I candidati che, per qualsiasi motivo, risultino assenti alle prove saranno considerati automaticamente rinunciatari alle stesse.

Articolo 8

Modalità di accettazione degli ammessi I candidati dichiarati ammessi dovranno formalizzare la loro volontà di partecipare all’attività formativa, inviando e-mail all’indirizzo infocoreacademy@unina.it, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria, ed a sottoscrivere successivamente un accordo con il quale l’ammesso si impegna a rispettare le prescrizioni previste dal presente bando di selezione. Decorso il termine per l’accettazione, qualora residuassero posti per mancanza di accettazioni o di successive rinunce, si procederà allo scorrimento della graduatoria, secondo l’ordine della stessa. Gli eventuali scorrimenti ed i relativi termini per effettuare le accettazioni saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione informatica sul sito www.coreacademy.unina.it.

Articolo 9

Attestazione del percorso formativo Ciascun allievo che abbia frequentato il corso, secondo le modalità indicate al precedente articolo 3, riceverà un’attestazione del percorso formativo. Sono previste verifiche intermedie ed una verifica finale.

Articolo 10

Pubblicità degli atti della selezione Il presente bando di selezione è reso pubblico, mediante pubblicazione informatica sul sito www.unina.it, nonché sui siti istituzionali delle aziende partner. Tutti gli atti collegati al bando saranno resi pubblici esclusivamente mediante pubblicazione informatica sul sito www.unina.it. La pubblicazione informatica sul sito web www.coreacademy.unina.it ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e non saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati.

Articolo 11

Accesso agli atti, Informativa in materia di dati personali Ai candidati è garantito l’accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, ai sensi della vigente normativa. Tale diritto si eserciterà secondo le modalità stabilite con Regolamento di Ateneo recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti, emanato con Decreto Rettorale n. 2386/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, come modificato ed integrato dal D. Lgs. N. 101/2018, si informa che all'Università compete il trattamento dei dati personali dei candidati, in conformità al Regolamento dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in materia di trattamento dei dati personali, emesso con D.R. 1226/2021, nonché in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Regolamento UE 2016/679.

Articolo 12

Disposizioni finali Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla prova indetta con il presente avviso per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o nei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti. Delle esclusioni si darà notizia esclusivamente mediante pubblicazione informatica all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (presente nel sito web dell’Università all’indirizzo (www.unina.it) e tramite pubblicazione sul sito www.coreacademy.unina.it. L’università si riserva, a suo insindacabile giudizio, secondo le esigenze di progetto, la facoltà di prorogare, sospendere, modificare, revocare o annullare il presente avviso senza che ciò comporti diritti o pretese di sorta a favore dei candidati. Il sito www.coreacademy.unina.it sarà costantemente aggiornato con l’inserimento di ogni altra informazione che sarà ritenuta utile per gli interessati. Si raccomanda, pertanto, la consultazione del predetto sito.

Sono dodici le Academy della Federico II, strutture di alta formazione gratuite realizzate attraverso accordi di collaborazione tra l'Università e Aziende di rilievo internazionale. Offrono percorsi formativi di particolare rilevanza per il tessuto produttivo, sviluppando competenze e soft skill. A questi percorsi di alta formazione si accede attraverso bandi di concorso che sono aperti a candidati nazionali e internazionali.