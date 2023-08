Meloni a Caivano, minacce social per taglio del reddito: allerta per la visita Post arrabbiati e minacciosi sui social da parte di chi ha perso il reddito di cittadinanza

Una serie di minacce social contro Giorgia Meloni, da parte di chi le contesta la stretta al Reddito di cittadinanza, fanno crescere a Palazzo Chigi l'allerta sul clima che potrà trovare la presidente del Consiglio domani nella sua visita a Caivano, teatro degli abusi su due cuginette di 10 e 12 anni.

"Io ti consiglierei stai a casa, stanno com e pazz e rimaste 160mila famiglia senza rdc senza spesa. sei sicura che tornerai a casa?", scrive su Facebook S.B., una donna di Caserta che vive a Napoli, e sotto il suo post si accavallano commenti contro la premier, con auguri di morte o quello, aggiunto dal profilo di un laboratorio artigianale napoletano, di andare via "qualche ammaccatura così capisce i guai che ha fatto". Su Twitter, poi, c'è chi la accusa di fare "l'ennesima passerella", e consiglia agli abitanti di Caivano di "accogliere la pescivendola Meloni con pomodori marci x aver levato il reddito di cittadinanza a quella fascia di popolo che vive precariamente in quelle zone...".

Soltanto lunedì scorso a Napoli c'è stata l'ultima manifestazione per il reddito di cittadinanza, un corteo a cui hanno partecipato centinaia di persone, con momenti di tensione e scontri con le forze dell'ordine.

Salvini, solidarieta' a Meloni per minacce, non ci faremo intimidire

"Solidarieta' a Giorgia per le minacce. Nessuno di noi si fara' intimidire da qualche delinquente: portiamo avanti il programma di governo per il quale gli italiani ci hanno scelto. Senza paura, a testa alta". Lo scrive su X il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, con riferimento alla minacce ricevute dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, anche a commento del suo post sui social in cui annunciava il suo arrivo, domani, a Caivano, Comune della Citta' metropolitana di Napoli. Alla base delle minacce, ci sarebbe la decisione del governo di sospendere l'erogazione del Reddito di cittadinanza.