Stupro Caivano, Meloni: "Quì si è consumato un fallimento da parte dello Stato" Entro primavera del 2024 centro Delphinia riaprirà con strutture e biblioteca.

"Qui si è consumato un fallimento da parte dello Stato e delle istituzioni". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in un punto stampa all'istituto scolastico "Francesco Morano", durante la visita odierna al Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli. "Siamo venuti qui - ha aggiunto - per dire che vogliamo agire e metterci la faccia".

"La ragione perchè oggi sono qui è per dire che vogliamo dare risposte a questo territorio da oggi, a partire dal centro sportivo Delphinia. Il nostro obiettivo è aprire questo centro sportivo entro la primavera, e sarà gestito dalle fiamme oro della guardia di finanza. L'intervento costerà circa 10 milioni di euro" ha detto il presidente del Consiglio, durante la visita odierna al Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, in riferimento al centro sportivo dove sarebbero avvenuti gli episodi di stupro ai danni di due cuginette di 11 e 10 anni.

"Ringrazio le forze dell'ordine ed i magistrati che conducono una battaglia quotidiana contro la criminalità Non sono soli, saranno sempre meno soli, va rafforzata qui la presenza delle forze dell'ordine, anche la possibilità di operare dell'apparato giudiziario".

"Se siamo qui, a quasi 10 anni di distanza dalla storia terribile della piccola Fortuna Loffredo e dalla morte di un altro bambino, che si chiamava Antonio, a condannare un altro episodio barbaro, significa che qui si è consumato un fallimento dello Stato, nonostante gli sforzi fatti. Occorre quindi tentare di dare segnali diversi. Dobbiamo difendere i più deboli. Il numero delle persone coinvolte nella violenza di cui parliamo in questi giorni alimenta in me il terrore che episodi di questo genere siano più di quelli che emergono alla cronaca dei fatti. Uno stato serio deve essere capace di mettere la faccia sulle cose che sembrano difficili da risolvere. Non siamo qui a limitarci alla condanna e alla solidarietà, ma siamo venuti a dire che vogliamo agire e metterci la faccia"

Meloni a Caivano: temo episodi violenze più di quelli che emergono

"Uno Stato giusto ha prima di tutto il dovere di difendere i più deboli, i minori sono i principali tra questi soggetti. E io vi confesso che il numero delle persone coinvolte nel duplice stupro alimenta in me il terrore che episodi di questo genere siano più di quelli che emergano dalla cronaca dei fatti" ha detto la presidente del Consiglio

"Questo territorio sara' radicalmente bonificato e vedrete presto i frutti di questa visita sul territorio, in termini di controllo". A dirlo e' stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa a margine della visita al Parco Verde di Caivano.

RAFFORZARE NORME CONTRO DISPERSIONE SCOLASTICA

"Cerchiamo di dare risposte anche in termini di educazione. Ci sono norme importanti sul tema della dispersione scolastica, ma per combatterla vanno rafforzate. E' previsto l'obbligo ma le sanzioni per quelle famiglie che decidono di non mandare i figli a scuola non sono sufficienti"

'DA QUI PARTE RECUPERO TUTTE PERIFERIE'

"Il centro Delphinia è un grande centro sportivo, 25mila metri quadri di struttura, abbandonato e oggi è una discarica a cielo aperto. E' uno dei luoghi in cui il degrado favorisce la criminalità e il nostro obiettivo è riaprire il centro entro la prossima primavera" ha aggiunto Giorgia Meloni, "Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha già messo a disposizione 12 milioni di euro in tre anni per avviare una biblioteca, sala multimediale e sala lettura che può essere ubicato all'interno del centro Delphinia, quindi centro polifunzionale".

"Chi vive qui deve credere che ci possono essere alternative. Anche se fa più rumore forse l'albero che cade c'è una foresta che cresce anche in questi territori e devo dire che da quando ho risposto all'invito di don Patricello si sono fatte avanti tantissime realtà che dicono 'vogliamo fare la nostra parte' e noi le coinvolgeremo. Da domani è attiva la piattaforma al ministero del Lavoro per i percettori del reddito per poter prendere parte ai corsi di aggiornamento. La domanda e l'offerta di lavoro è un altro dei temi importanti per questi territori".

Sul tema delle zone franche, delle periferie degradate, si discute da anni e tanto e' stato fatto, anche qui" ma c'e' un tema "di continuita' e concentrazione che puo' fare la differenza" e dunque "Caivano diventa un tema quotidiano nell'agenda di governo".

Le direttrici sulle quali io intendo coinvolgere l'intero Governo sono principalmente due: la prima è la fermezza dello Stato contro la criminalità, l'illegalità e la droda. Questo territorio sarà radicalmente bonificato e vi assicuro che voi vedrete presto i frutti di questa visita su questo territorio". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presso l’Istituto superiore ‘Francesco Morano’ di Parco Verde di Caivano

"Incontrerò il presidente De Luca"

"Ho avuto vari incontri questa mattina" anche con insegnanti della zona e "devo dire che qui ci sono persone che fanno cose incredibili", vogliamo dire che "non sono sole nel loro lavoro preziosissimo e faremo la nostra parte" ha detto la premier Giorgia Meloni parlano a Caivano della questione della scuola. "Il ministro Valditara - ha evidenziato - ha firmato il decreto Agenda sud sulla lotta al divario educativo che investe oltre 260 milioni di euro e coinvolgerà tutte e quattro le scuole del primo ciclo di Caivano: ci saranno le risorse per aprire le scuole oltre l'orario curriculare, aiuteremo insegnanti e studenti anche in tema di sostegno psicologico. C'è il tema degli assistenti sociali e ne parlerò col presidente De Luca".

Meloni, lavoro don Patriciello straordinario

"Qui oggi c'è una presenza importante che vuole raccontare qualcosa di importante. Noi siamo venuti qui oggi innanzitutto per rispondere all'invito di padre Maurizio Patriciello, un uomo e un sacerdote straordinario che voglio ringraziare per l'accoglienza e i consigli che ci ha dato, ma soprattutto per il lavoro quotidiano che fa in un territorio particolarmente difficile, per come dimostra che si può essere un esempio. Lui è una risorsa per tutti noi".

Meloni, fisicizziamo presenza governo a Caivano e zone franche

"La nostra azione, sulla quale intendo coinvolgere tutto il governo, avra' due direttrici. La prima e' la fermezza contro illegalita', criminalita' e droga. Questo territorio sara' radicalmente bonificato". "Vi assicuro che presto vedrete i frutti dela nostra azione - aggiunge - e i piu' deboli saranno sempre meno soli. Va rafforzata e sara' rafforzata la presenza delle forze dell'ordine, vedrete presto i frutti di questa visita in termini di controllo de territorio

Del tema zone delle zone franche, delle periferie, delle aree disagiate, si discute da anni. Anche qui sono stati molti gli interventi portati avanti, ma non a compimento. C'è un tema di concentrazione e di continuità". Ha detto la premier Giorgia Meloni dicendo di aver chiesto "ad ogni membro del governo" di essere "qui per aggiungere un suo pezzo di lavoro e monitorare" "concentrando le energie" "affrontando piano piano ogni singolo tema". "Bisogna dimostrare - ha aggiunto - che lo Stato non arriva un giorno o due, annuncia provvedimenti e poi non è in grado di seguirli. Bisogna fare la differenza partendo da qui, fisicizzando il cambio di passo e portarlo in altre zone franche. Non è una sfida facile - ha concluso - ma credo sia il compito della politica". La chiusura del suo punto stampa è con una citazione di Sant'Agostino: "inizia a fare il necessario, poi il possibile, alla fine può darsi che arriverai a fare l'impossibile".