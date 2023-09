Morti bianche, Usb: "Al via raccolta firme per il reato di omicidio sul lavoro" Stamane la manifestazione di protesta, nei prossimi giorni i presidi

Morti bianche, questa mattina a Napoli, presso la sede RAI Campania, la prima manifestazione di protesta dell'Usb Napoli e Campania. Nei prosismi giorni la USB effettuerà dei presidi sui luoghi di lavoro dal 4 al 10 settembre per raccogliere firme a sostegno dei disegni di legge per l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro e di un salario minimo di almeno 10 euro l'ora.

"L'episodio di ieri a Brandizzo, in cui hanno perso la vita 5 operai, è solo l'ultimo di una serie di omicidi sul lavoro che ogni anno provoca oltre 1.000 vittime e che non vede nessuno pagare per il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro - si legge nella nota del sindacato di base - Tutto questo perché il profitto, per questo governo e per i padroni, conta molto di più delle vite dei nostri figli, delle nostre madri, dei nostri padri e dei nostri fratelli".