Omicidio del musicista, bandiere a mezz'asta al Comune di Napoli La decisione dell'amministrazione Manfredi

Bandiere a mezz’asta, a Palazzo San Giacomo e alla sede del Consiglio comunale di via Verdi, in segno di lutto per l’omicidio di Giovanbattista Cutolo, il 24enne assassinato all’alba di giovedì scorso in piazza Municipio.

"L’amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi e l’intera assise comunale hanno espresso il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari del giovane musicista, nonché la ferma condanna per il terribile gesto compiuto da un 16enne", hanno fatto sapere da Palazzo San Giaciomo.