Napoli, Fuortes: "Il S.Carlo intitolerà una borsa di studio al musicista ucciso" Il sovrintendente al Teatro: "Tragedia assurda, Giovanbattista è stato ucciso senza alcun motivo"

"Una tragedia assurda, questo giovane musicista ucciso senza alcun motivo. Qui non è neanche una questione di regolamenti di conti criminali, ma è una questione sociale e cultura. Credo che tutte le istituzioni della città, lo Stato, debbano impegnarsi affinché in futuro tutto questo non accada più".

Così il sovrintendente al Teatro San Carlo di Napoli, Carlo Fuortes, commentando l'uccisione per futili motivi del giovane musicista della Scarlatti Orchestra Giovanbattista Cutolo. Al quale ora il San Carlo intitolerà una Borsa di studio: "Abbiamo pensato di intitolare una borsa di studio a questo giovane musicista, che consentirà a musicisti emergenti di finanziare il loro futuro. Nel nostro piccolo stiamo cercando di iniziare un percorso, in futuro il San Carlo dovrà sempre più lavorare nella città, nel sociale e nelle aree disagiate di questo paese".